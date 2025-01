Denuncian a policías de realizar secuestro extorsivo a conductor en Medellín

Imagen de referencia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las autoridades ya están detrás de los policías que intimidaron al conductor del carro. Foto: Archivo

Una grave denuncia hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que policías de tránsito de Antioquia habrían realizado el secuestro extorsivo del conductor de un vehículo que pasaba por avenida Las Palmas, al que le exigieron alrededor de un millón de pesos para dejarlo en libertad.

Según indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los sujetos detuvieron el vehículo para realizar un supuesto control rutinario. Luego de que el conductor entregó la licencia de conducción, los policías le señalaron que era falsa, por lo que procedieron a intimidarlo para exigirle una suma de dinero.

El hombre se negó a pagar la extorsión y pese a que se comprobó que el documento era legítimo, los uniformados retuvieron al conductor, al que condicionaron su libertad a cambio de la suma de dinero que le habían solicitado.

“Yo solo espero que esos corruptos vayan a la cárcel, no solo que salgan de la institución y que eso no se pueda presentar en la ciudad de Medellín ni en ninguna ciudad. Aquí no puede haber corrupción”, dijo el alcalde Gutiérrez, quien añadió que la captura se logró gracias a que el padre del conductor interpuso inmediatamente la denuncia.

Esta denuncia se conoce a la par de la captura del subintendente de la Policía Nacional, Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla y el patrullero Deimis González Murillo, quienes son acusados de robocometido en septiembre de 2024, en el que acusaron a un hombre de haber hurtado la moto en la que se movilizaba.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados le exigieron cinco millones de pesos al motociclista para dejarlo en libertad. El conductor les habría entregado un millón en efectivo, pero los policías se llevaron la motocicleta que finalmente no fue devuelta a su propietario.

Posteriormente, Cárdenas habría hecho un informe falso en el que detalló que había encontrado una motocicleta abandonada con el chasis y el motor regrabados, pero no información de su paradero. Por ello, la Fiscalía le imputó a los dos hombres los delitos de concusión, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. No aceptaron los cargos, pero un juez ordenó su traslado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.