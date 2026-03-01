Denuncian maltrato animal en Medellín: usarían un gato sedado para pedir dinero

Imagen de referencia. La Comuna 13 de Medellín es uno de los sectores turísticos más visitados de la ciudad. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Un presunto caso de maltrato animal se denunció en uno de los sectores turísticos más concurridos de la Comuna 13 de Medellín, donde un sujeto, presuntamente, estaría sedando un gato y cobrando dinero a cambio de fotografías.

El animal, disfrazado como Pablo Escobar con ropa, gafas y una pistola de juguete, permanece inmóvil y sin reaccionar a sonidos ni movimientos, con una respiración forzada que llevó a los turistas a sospechar que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia.

La denuncia fue compartida por la Plataforma ALTO, organización defensora de animales, que solicitó la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Medellín. “Quien usa animales para pedir dinero es un explotador, no importa la excusa que tenga”, señaló la entidad, que además advirtió que “el maltrato y abuso continuo afectan la salud física y psicológica del animal”.

En varios videos que circulan en redes sociales se ve que el gato no reacciona a ningún tipo de movimiento de las personas que lo tocan y se toman fotos con él.

El caso, al parecer, no es nuevo y se habría presentado por varios meses. En septiembre de 2025, la organización Conexión Animal ya había publicado una denuncia similar sobre el mismo animal: “Un gato, aparentemente bajo alucinógenos, es usado para mendicidad en la comuna 13. Piden intervención para ponerlo a salvo”.

En Colombia, usar animales para pedir dinero en la calle es un delito. La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, y la Ley Ángel, aprobada en 2025, fortaleció su protección: quien maltrate a un animal puede enfrentar multas de hasta 60 salarios mínimos y cárcel de hasta 56 meses, sanciones que aumentan si el abuso ocurre en espacios públicos.

A pesar de esto, y de la indignación generalizada en redes sociales, la Policía Ambiental de Medellín indicó que se encuentra imposibilitada para intervenir, pues la ausencia de una denuncia formal y la falta de datos sobre la identidad del implicado y la ubicación exacta del animal impiden iniciar un proceso administrativo o judicial.

Ante una situación de maltrato animal en Medellín, la línea 123 recibe reportes de emergencia las 24 horas. Además, se pueden hacer denuncias a través de la página web de la Inspección de Policía de Protección Animal.