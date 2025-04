Denunciaron robo de $5 millones con escopolamina a adulta mayor en Medellín

Imagen de referencia. La mujer fue drogada con escopolamina y llevada a una oficina, donde perdió el control y le tomaron datos biométricos para abrir cuentas y robarle. Foto: Pixabay

Una adulta mayor fue drogada con escopolamina y robada en Medellín, en hechos ocurridos cerca de la estación Industriales del Metro. El hurto ocurrió el 4 de abril en la mañana, cuando la mujer se encontraba con su hija en la zona, y fue abordada por dos personas que la llevaron a una oficina donde le quitaron sus pertenencias, la drogaron y realizaron transacciones por cerca de cinco millones de pesos.

“Yo estaba sentada ahí y llega una persona y me dice que me iba a hacer una entrevista. Al segundo me empecé a sentir mareada. Sale otra persona de ese local y me dice: venga y le doy un vasito de agua. Me entran al local. Ya no estaba en mis cabales, me sentía mareada. Me sacan de mi bolso la cédula, el celular y empiezan a hacer cosas: me tomaban fotos, huellas, muchas firmas. Y cuando ya después salgo, estaba pérdida”, relató la víctima en Blu Radio.

El hecho ocurrió mientras su hija se había alejado unos minutos para hacer un retiro bancario. “Íbamos camino hacia la casa y yo me fui a hacer un retiro, ella quedó sola y en ese momento la abordaron dos personas supuestamente para hacer unas encuestas”, contó.

Según el testimonio, los delincuentes utilizaron su celular para descargar una aplicación de banco, crearle cuentas nuevas y solicitar tarjetas de débito que fueron aprobadas de inmediato. Una tarjeta fue usada para gastar $3.000.500 y otra para $1.200.000. Después, los responsables eliminaron la aplicación para borrar evidencia.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía. Medicina Legal certificó que la mujer recibió escopolamina.

Este tipo de robos, según un allegado de la víctima, se ha vuelto común en esa zona de Medellín. Aseguró que hay múltiples denuncias similares registradas ante la Fiscalía y que, a pesar de ello, las autoridades no han tomado acciones efectivas para frenar esta modalidad delictiva.

Aunque la Policía de Medellín no se refirió a este caso en específico, a finales de marzo capturaron a cinco mujeres por utilizar drogas para robar a sus víctimas en otros sectores.