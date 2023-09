El agarrón entre los candidatos Felipe Vélez y Albert Corredor, en Medellín

Felipe Vélez y Albert Corredor se enfrentaron previo a empezar el debate de la Universidad CES. Foto: Captura de pantalla

El debate de candidatos a la alcaldía de Medellín, organizado por la Universidad CES, estuvo marcado por una discusión que se fue a los gritos entre los políticos Albert Corredor y Felipe Vélez Roa, quienes previo a subir a la tarima tuvieron un encontrón.

Todo comenzó cuando Vélez Roa daba una entrevista a un medio de comunicación, cerca a las escaleras para ingresar a la tarima. El candidato indicó: “este señor (Corredor) con sus barras chiflando. Me interrumpieron la entrevista con Kienyke y me vino a saludar”.

#ATENCIÓN🚨 | En medio del #GranDebateDigitalMedellín se presentó un enfrentamiento entre Albert Corredor (@AlbertCorredor) y Felipe Vélez (@felipevelezroa), ambos aspirantes a la Alcaldía de Medellín. pic.twitter.com/Ji3sPpqMDS — Kienyke (@kienyke) September 27, 2023

En ese momento, Vélez increpa a Corredor y le dice: “¿esto acaso es trayendo barras?”, por lo que Corredor le contestó: “de malas, sáquelos”. En ese momento se comenzaron a alzar la voz y Vélez le gritó a Corredor tres veces “corrupto”. En respuesta, el otro candidato le dijo: “vaya pues sáquelos si es tan varón”.

“¿Cómo los trajiste? ¿Cuánta plata les doy para sacarlos?”, termina diciendo Vélez, antes de que Corredor subiera por completo por las escaleras a la tarima del teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo.

Pero allí no se detuvo la confrontación. En medio del debate, Vélez indicó: “ustedes se acuerdan de yo vine porque quise a mí no me pagaron, que bueno que esto estuviera de estudiantes y no de barras pagadas”. Esto hizo que la barra que apoyaba a Corredor y que iban vestidos de amarillo, respondiera, por lo que su candidato les dijo: “Muchachos nosotros respetamos, siempre y cuando respetemos”.

Por su parte, Federico Gutiérrez señaló en medio del debate que: “no está bien, es como utilizan a contratistas del Municipio, los traen obligados al debate a que insulten a otros candidatos. Es una lástima, no respetan las posiciones, agreden e insultan. Lo grave es que lo hacen con dineros públicos”.

Mucha gente me pregunta que cómo me siento. Aquí mi respuesta y reflexión: esta ciudad es mucho más grande que los corruptos que le quieren robar hasta su brillo. La gente está mamada de los aprendices de Quintero, de sus trampas, de sus abusos, de las presiones. La ciudad va a… pic.twitter.com/9ghmOSqlUv — Felipe Vélez (@felipevelezroa) September 28, 2023

Fuera del auditorio, Vélez siguió la controversia en redes sociales. “No señor @AlbertCorredor, de malas vos y tus malas prácticas corruptas. Pensaste que con barras pagadas con la plata de la ciudad nos vas a meter miedo? Te fregaste porque a Medellín la vamos a defender”, escribió en X, antes Twitter, donde también compartió el video de la pelea.

En réplica, Corredor escribió: “nosotros no vamos a gobernar para ellos. ¡No vamos a gobernar para unos pocos! Gobernaremos para la gente y los barrios”.