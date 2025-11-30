Logo El Espectador
El Metro de Medellín cumple 30 años: historia de la obra que casi fue un elefante blanco

El 30 de noviembre de 1995 entró en operación comercial el metro de Medellín, tras más de 10 años en obras y retrasos que estuvieron a punto de convertirlo en un elefante blanco.

Mónica Rivera Rueda
30 de noviembre de 2025 - 04:06 p. m.
Las obras del Metro estuvieron suspendidas por dos años por problemas técnicos y económicos.
Foto: Archivo El Espectador

—Puesto general de control, este es el móvil uno.

— Adelante, señor presidente.

— En nombre de todos los antioqueños, y en calidad de primer mandatario de los colombianos, autorizo la puesta en marcha de nuestro metro.

— Recibido, señor presidente, muchas gracias.

A las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1995 un hecho histórico se dio en el país: la entrada en operación del primer metro, el de Medellín. Mientras en la Alpujarra el presidente Ernesto Samper Pizano; el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo Pérez, y el...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

