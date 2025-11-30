El Metro de Medellín cumple 30 años: historia de la obra que casi fue un elefante blanco

Las obras del Metro estuvieron suspendidas por dos años por problemas técnicos y económicos.
Foto: Archivo El Espectador
—Puesto general de control, este es el móvil uno.
— Adelante, señor presidente.
— En nombre de todos los antioqueños, y en calidad de primer mandatario de los colombianos, autorizo la puesta en marcha de nuestro metro.
— Recibido, señor presidente, muchas gracias.
A las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1995 un hecho histórico se dio en el país: la entrada en operación del primer metro, el de Medellín. Mientras en la Alpujarra el presidente Ernesto Samper Pizano; el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo Pérez, y el...
