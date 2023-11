El nuevo encontrón entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero por el metro de Medellín

Aníbal Gaviria señaló que se estaría planeando una toma hostil del Metro de Medellín, liderada por Daniel Quintero. Foto: Archivo

Una alerta del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dio el origen a una pelea con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El mandatario departamental aseguró que se estaría planeando “una toma hostil” de la empresa Metro de Medellín, que estaría planeada por el exalcalde de la capital antioqueña.

Lea: El puente de Juanchito no estará listo en diciembre como se esperaba

“Hay intenciones que se mueven desde otros territorios para hacer una toma hostil del Metro y cambiar lo que ha sido algo tradicional en Antioquia y algo valioso, que es un manejo técnico, para darle un manejo político, politiquero al Metro”, indicó Gaviria.

¡CUIDEMOS NUESTRO METRO!

Recibí información que me motiva a alertar a Antioquia: se orquesta una toma hostil en próxima sesión de Junta Extraordinaria del @metrodemedellin donde se intentaría cambiar la vocación técnica de su administración por una politiquera. NO LO PERMITIREMOS pic.twitter.com/4hD1BM3QCJ — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) November 2, 2023

Por esto hizo un llamado a los nuevos mandatarios de la región para que impidan que esto suceda. “Hago un llamado a los antioqueños en su conjunto, a la academia, a los ciudadanos, a los gobernantes electos, para que no permitamos que suceda en el Metro, lo que desafortunadamente pasó en EPM. No dejemos que ese camino que tanto dolor y perjuicio nos ha producido con esa joya de Antioquia que ha sido EPM, se intente con el Metro”, dijo Gaviria.

Le puede interesar: El “Tino” Asprilla pide investigar a una banda delincuencial de Tuluá

Como argumento, Gaviria recordó el inesperado cambio de cinco de los nueve miembros de la junta directiva del Metro que hizo el Gobierno Nacional, así como señaló que se tendría prevista una junta directiva extraordinaria para tomar decisiones sobre el majo técnico.

La respuesta de Daniel Quintero no se hizo esperar, el exmandatario le aseguró a La W que esas decisiones ya no están en sus manos, “yo soy exalcalde, a mí que me vayan bajando del bus”, así como le lanzó un dardo al gobernador: “si Aníbal Gaviria quiere que le nombren miembros de junta para que él ponga el nuevo gerente del Metro, cómo lo hizo cuando fue alcalde de la ciudad, que hable con el presidente Petro”.

Este viernes 3 de noviembre se pronunció la empresa Metro, que, ante los señalamientos de Gaviria, indicó que no hay prevista ninguna junta extraordinaria. “Inspirada en la Cultura Metro, la Empresa cuenta con prácticas de gobierno corporativo, control interno, gestión del riesgo y ética, que apuntan a la sostenibilidad y a la generación de confianza para los grupos de interés”, señalaron en comunicado.

Parte de este nuevo rifirrafe entre el gobernador de Antioquia y el exalcalde de Medellín se une a las denuncias que hicieron medios como El Colombiano sobre los nuevos nombramientos en la junta directiva del Metro, en las que se señala que por lo menos tres de los miembros independientes habrían firmado contratos con la alcaldía de Medellín en el último año.