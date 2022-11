El proyecto que quiere revivir Daniel Quintero en el aeropuerto Olaya Herrera

Con el proyecto buscan cambiar el aeropuerto Olaya Herrera de empresa pública a empresa industrial y comercial del Estado. Foto: Alcaldía de Medellín

Entre el despegue y el accidente que se presentó en el barrio Belén Rosales de Medellín, en el que murieron ocho personas, solo pasaron 14 segundos. La cercanía de la pista con los barrios aledaños es tal que cualquier maniobra aérea es cada vez más complicada en la pista, que al año recibe cerca de 1,2 millones de pasajeros.

Es por ello, que cada vez que ocurre un incidente se retoma la propuesta de sacar el aeropuerto de la ciudad, pero más allá de conseguir un nuevo espacio, una serie de acciones entran dentro de la discusión, que además de dinero requieren de tiempo.

Esta vez no ha sido la excepción. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que presentará por segunda ocasión ante el Concejo el proyecto para convertir el aeropuerto en empresa Industrial y Comercial del Estado, con miras a que a largo plazo se tengan los recursos para sacarlo de la ciudad. En 2021, el cabildo lo negó al considerar, en segundo debate, que se requería mayor tiempo para discutirlo, pues más allá de garantizar nuevo espacio público y mayor seguridad, se trataba de darle un nuevo carácter a la empresa.

El mandatario aseguró en redes sociales que presentará “de nuevo la propuesta para mover el aeropuerto Olaya Herrera, construir la segunda pista de Rionegro y el nuevo aeropuerto de carga en San Pedro. Le pido al Pacto de Chuscalito no votar negativo como lo hicieron en 2020″, pero directamente el proyecto no dice eso, por lo que desde el cabildo han salido a criticar el pronunciamiento del mandatario.

Les dejo un trino con el proyecto de Acuerdo 047 de 2021 sobre el Aeropuerto Olaya Herrera, que por lo visto, ninguno de los genios intelectuales de la @AlcaldiadeMed, ni leyeron ni saben en que consistía, pues no hay un solo renglón que hablara de traslado del aeropuerto: pic.twitter.com/7qFbqz3wdm — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) November 21, 2022

A la par, el representante a la Cámara Daniel Carvalho resalta que además de la consulta popular que se prometió y los pasos técnicos y jurídicos, entre los que se encuentra la concesión actual, que va hasta 2032, “se requiere un aeropuerto o pista nueva que aún no ha sido decidida y para la cual no hay aún los recursos, así como tomar la decisión, conseguir los recursos y construir la nueva pista toma por lo menos 8 años”. Por esto, la propuesta sigue siendo vista por el concejo con escepticismo. Pero, ¿qué es lo que se propone?

De acuerdo con Jesús Sánchez Restrepo, gerente del Aeropuerto Olaya, el principal interés es cambiar la naturaleza para que la empresa pueda desarrollar proyectos de negocio con ánimo de lucro. Esto debido a que, desde el 2008, tienen la concesión para operar seis aeropuertos, entre los que está el de Medellín, Rionegro y Carepa, y a que, con base en la experiencia, podrían manejar nuevas líneas de negocio, haciendo interventorías, gestión de aeropuertos o como promotores de obras de infraestructura, que Sánchez resalta ya hacen empresas en públicas en países como España y Brasil.

Con esto, según indica el gerente, a mediano plazo buscan ampliar el portafolio de servicios y a largo, conseguir los recursos para sacar el aeropuerto de la ciudad. “No podríamos trasladar las 70.000 operaciones del Olaya Herrera al José María Córdoba, porque pondríamos en aprietos la pista. Por eso buscamos para dónde llevamos las operaciones pequeñas, que son entre 20.000 y 30.000 para lo que estamos haciendo estudios”, dijo Sánchez.

Por un lado, está el Plan maestro que se planteó en 2019, con el que se hizo un análisis para los próximos 20 años, en el que se identificaron más de 160 obstáculos aéreos en el Olaya Herrera. En gran parte, esto se debe al crecimiento que han tenido las comunas 11, 15 y 16, en las que se han hecho edificaciones de altura que dificultan el tránsito aéreo.

“Se intentó instrumentalizar el aeropuerto, como el Dorado o el Alfonso Bonilla, pero no se pudo porque, por ejemplo, en Santa Lima hay un edificio que supera la altura y no permitió hacer un procedimiento para utilizar los instrumentos de aeronavegación. Por eso la operación es visual, como hace 100 años, simplemente con comunicación radial y los radares de las aeronaves, lo que hace que no sea segura”, explicó Sánchez.

Sumado a esto, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) hizo estudios relacionados con qué se podría hacer en el espacio del aeropuerto, en los que además de plantear un parque en donde hoy está el aeropuerto, para compensar el espacio público de la ciudad, se proponen como zonas alternativas para el traslado los valles de San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia y la segunda pista en Rionegro.

Sobre esto, Sánchez indica que la distancia es fundamental, por lo que como primera opción se contempla la subregión del norte, en San Pedro de los Milagros, en el llano de ovejas, que es una tierra plana, donde se planteó inicialmente la construcción del José María Córdoba.

Para esto se firmó un controvertido contrato, cuestionado por el Concejo, por cerca de $6.500 millones con Terminales de Medellín para hacer los análisis y que deberá conocerse en 10 meses para conocer la viabilidad del proyecto, que además se incluiría en el Plan Maestro para el José María Córdoba.