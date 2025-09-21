El riesgo creciente de la violencia contra la niñez en Medellín

Imagen de referencia. Este año se han registrado 201 casos de abuso sexual y 168 agresiones físicas contra menores de edad en Medellín.
Foto: Cristian Garavito / El Espectador
La violencia contra los niños y las niñas fue parte de la agenda noticiosa de esta semana en Antioquia. En Medellín, Nairkel, un niño de cuatro años, murió tras una golpiza de su padrastro; mientras que el pasado miércoles las autoridades desmantelaron una red que instrumentalizaba a bebés emberas-katío para la mendicidad en zonas turísticas. A la par, en el municipio de Yarumal, por videos en redes sociales se conoció cómo un hombre agredió violentamente a su hijo adolescente.
Tras conocerse estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico...
Por Valeria Gómez Caballero
Por Alberto González Martínez
Vallenato formado en la Universidad de Antioquia. Escribe sobre música, cine y demás temas culturales.albertosartreagonzalez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación