Colombia
Medellín
El riesgo creciente de la violencia contra la niñez en Medellín

La normalización de la violencia como método de enseñanza es un aspecto que expertos resaltan que se debe atender. Los recientes casos de violencia contra menores de edad también evidencian falencias en la atención dada por el Estado.

Valeria Gómez Caballero y Alberto González Martínez
21 de septiembre de 2025 - 03:14 p. m.
Imagen de referencia. Este año se han registrado 201 casos de abuso sexual y 168 agresiones físicas contra menores de edad en Medellín.
Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La violencia contra los niños y las niñas fue parte de la agenda noticiosa de esta semana en Antioquia. En Medellín, Nairkel, un niño de cuatro años, murió tras una golpiza de su padrastro; mientras que el pasado miércoles las autoridades desmantelaron una red que instrumentalizaba a bebés emberas-katío para la mendicidad en zonas turísticas. A la par, en el municipio de Yarumal, por videos en redes sociales se conoció cómo un hombre agredió violentamente a su hijo adolescente.

Tras conocerse estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico...

Por Valeria Gómez Caballero

Por Alberto González Martínez

Vallenato formado en la Universidad de Antioquia. Escribe sobre música, cine y demás temas culturales.albertosartreagonzalez@elespectador.com

