El riesgo creciente de la violencia contra la niñez en Medellín

Imagen de referencia. Este año se han registrado 201 casos de abuso sexual y 168 agresiones físicas contra menores de edad en Medellín. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La violencia contra los niños y las niñas fue parte de la agenda noticiosa de esta semana en Antioquia. En Medellín, Nairkel, un niño de cuatro años, murió tras una golpiza de su padrastro; mientras que el pasado miércoles las autoridades desmantelaron una red que instrumentalizaba a bebés emberas-katío para la mendicidad en zonas turísticas. A la par, en el municipio de Yarumal, por videos en redes sociales se conoció cómo un hombre agredió violentamente a su hijo adolescente.

Tras conocerse estos hechos, el alcalde de Medellín, Federico...