Encuentran cadáver en el río Medellín; tenía heridas con arma blanca

El cuerpo de un hombre entre 30 y 40 años fue encontrado en el río Medellín, a la altura del barrio Moravia, sobre el mediodía del pasado jueves 17 de abril, luego que habitantes de la zona alertaron a las autoridades de la presencia del sujeto en el agua.

Según indicó la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el cuerpo del hombre presentaba heridas con arma blanca, así como se destacó que el cuerpo no llevaba mucho tiempo en el agua, aunque no pudo ser identificado por las autoridades debido a que no contaba con ningún documento de identidad.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras que la Policía del Valle del Aburrá indicó que realiza inspecciones como revisión de las cámaras de seguridad. Además, pidieron a la comunidad dar cualquier información que permita identificar a la víctima o sus atacantes.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Secretaría de Medellín, en lo que va corrido del año se han registrado 93 asesinatos en la ciudad, de los cuales, 13 se han registrado en lo que va corrido de abril. De estos casos, 50 han sido cometidos con arma de fuego, mientras que 32 fueron con arma blanca.

El homicidio más reciente se presentó en la tarde del pasado viernes 18 de abril, en el sector de Manrique, donde un sujeto hirió con un objeto contundente a una mujer de 60 años, que falleció en un centro asistencial. Las autoridades señalaron que el hombre fue capturado en el lugar y presentado ante la Fiscalía para la imputación de cargo.