EPM le terminó contrato a María Camila Villamizar, exsecretaria de Daniel Quintero

Junto a María Camila Villamizar fueron declarados insubsistentes 13 funcionarios de EPM. Foto: Redes sociales

Tras la polémica generada por la permanencia de María Camila Villamizar, exsecretaria privada y de Gobierno de Daniel Quintero, dentro de un importante cargo dentro de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la nueva administración, que se posesionó con la llegada de Federico Gutiérrez, anunció la terminación del contrato de la funcionaria y de otras 13 personas.

Villamizar, mano derecha de del anterior alcalde, fue nombrada como directora de Relacionamiento con el Gobierno Nacional, un puesto que fue creado durante la administración de Daniel Quintero y que la funcionaria ejercía desde Bogotá, con un salario de más de $25 millones y con comodidades como un carro exclusivo para ella.

Ante la llegada de la nueva administración, se cuestionó que tanto ella como otros funcionarios como Fabio Marín no renunciaran a los cargos como protocolariamente se hace en los cambios de gobierno, por lo que le pidieron la renuncia, lo que ella no aceptó alegando que estaba de vacaciones, que terminaron este 9 de enero.

Se sabe que Villamizar fue declarada insubsistente junto con otros 13 funcionarios de EPM. De acuerdo con El Colombiano, aunque desde la empresa pública intentaron comunicarse con ella por teléfono, no contestó, por lo que fue notificada de su salida del cargo por correo certificado.

“Es una provocación, es un descaro absoluto lo que hicieron con la ciudad. Y ahora se quieren quedar atornillados a cargos que les regalaron, donde ni siquiera sabemos qué trabajo realizaban, donde nunca estaban ni siquiera en la ciudad, donde no iban a las oficinas. Y aquí entonces ahora se creen dueños de la ciudad, no, no (...)”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre lo ocurrido con Villamizar.

Entre las otras personas que fueron declaradas insubsistentes por EPM, están Fabio Marín, gerente de relaciones externas, Carmen Ángel, gerente ambiental y social (e) de EPM y Andrés Moreno, vicepresidente de transmisión y distribución de energía, quienes también estaban en los cargos desde la alcaldía pasada.