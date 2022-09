Estos son los barrios de Medellín donde habrá cortes de agua

Esta semana se realizarán dos cortes de aguas en sectores diferentes de la capital antioqueña. Foto: Archivo

Desde las 10:00 p.m., de este miércoles, 21 de septiembre, hasta las 4:00 a.m. del jueves 22 de septiembre, habrá cortes en el servicio de acueducto en Medellín, que afectarán cerca de 11.000 usuarios.

Según informó EPM, los cortes previstos se harán con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y modernización en el sistema de acueducto.

Los barrios afectados serán: Brasilia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Prado, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1. También habrá corte de agua en el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia y el Parque Norte.

Asimismo, EPM anunció otro corte que afectará a 1.125 usuarios de los barrios El Castillo y La Aguacatala, los cuales tendrán interrupción en el servicio de agua durante las 9:00 p.m., del miércoles 21 de septiembre y las 5:00 a.m., del día siguiente.

En municipios como Toledo, Tarso, Santa Rosa de Osos se registrarán cortes en el servicio de energía este miércoles, desde las 9:00 a.m., a 4:00 p.m; 8:20 a.m., a 4:20 p.m.; y 9:00 a.m., a 1:00 p.m., respectivamente.