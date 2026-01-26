Estos son los cierres viales y desvíos que hay en Medellín por obras del metro de la 80

Las obras del viaducto Caribe del metro de la 80 avanzan con trabajos de cimentación. Foto: Metro de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Medellín y el Metro anunciaron los cierres viales y cambios en el transporte público en el sector caribe, en el norte de la ciudad, desde este lunes 26 de enero. Las medidas se deben a las obras del viaducto del metro de la 80 y afectan la movilidad entre la avenida Regional y la autopista Norte, una zona de alto flujo vehicular.

Lea:

El principal cambio será el cierre total de la carrera 64B, conocida como la vía del Caracol, a la altura del puente del Mico, contiguo a la Terminal del Norte. Este tramo conecta directamente a la avenida Regional con la autopista Norte y permanecerá cerrada en sentido norte-sur.

Durante el cierre, los vehículos y rutas de buses que necesiten acceder a la autopista norte deberán continuar por la avenida Regional hasta la empresa TCC, tomar la calle 67 (avenida Barranquilla) y retornar hacia la autopista Norte. Estos desvíos aplicar tanto para vehículos particulares como para transporte público.

Desvíos de las rutas de buses

Las siguientes rutas deberán acogerse al desvío por la avenida Regional y la avenida Barranquilla: 260i-Seminario Integrada, 286-Circular 286, 306A-Izquierda Noroccidental, 306B-Derecha Circular Noroccidental y 313-Terminal del Norte–Terminal del Sur.

Cambios en la Línea O del metro y las rutas peatonales

Un segundo cambio corresponde al traslado de la parada Caribe de la Línea O de buses. Está ubicada en la calle 64A sobre la avenida Regional y será movida a la carrera 65, frente al Instituto de Medicina Legal. De ahí hacia el norte hasta la calle 89, donde retornará hacia el sur hasta la transversal 78 para continuar con su recorrido habitual.

Le puede interesar:

Los peatones deberán cruzar la Terminal de Transporte del Norte para conectar entre la estación Caribe del Metro y la Línea O.

Por su parte, habrá orientadores del personal del Metro y guías educativos para los usuarios dentro de la estación Caribe. Además, instalarán señalización informativa para facilitar los recorridos peatonales.