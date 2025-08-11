Estos son los ganadores del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores

El silletero Juan Pablo Sánchez rompió en llanto tras ser el ganador de la categoría monumental. Foto: Alcaldía de Medellín

El concurso del Desfile de Silleteros, en su edición número 68, en la Feria de las Flores de Medellín se vivió este domingo 10 de agosto. La competencia coronó como ganador de la categoría monumental a Juan Pablo Sánchez Martínez, representante de la vereda San Ignacio del corregimiento de Santa Elena.

Para el concurso hubo 540 participantes, de los cuales 70 quedaron finalistas; 10 en cada una de las siete categorías que recorrieron 2,4 kilómetros en el desfile, desde el puente Monumental de Guayaquil hasta la Plaza Mayor. Estos fueron los ganadores por categoría:

En la comercial: Mateo Londoño Ospina

En la tradicional: Carolina Londoño Ospina

En la emblemática: Diego Antonio Londoño Londoño

En la artística: Laura Marcela Atehortúa Londoño

En la infantil: Daniel Vásquez Rivera

En la junior: Sebastián Quintero Flórez

La deliberación la realizaron 15 jurados de diversos sectores: academia, periodismo, deporte y sector floricultor. La silleta de Juan Pablo Sánchez Martínez fue reconocida por su armonía en la disposición de las flores, el simbolismo y también el imponente diseño.

“Gracias por el buen comportamiento. Esta feria volvió a ser de todos y llegamos a todas las comunas y corregimientos. Estamos de fiesta, pero no olvidamos las familias que han sufrido por las recientes lluvias. Medellín es resiliente y solidaria”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Además, la Corporación de Silleteros de Santa Elena (COSSE) este año tuvo diez cupos para niños y niñas neurodiversos, quienes disfrutaron de la experiencia para desfilar con sus creaciones.

Por su parte, Gutiérrez añadió que la alcaldía de Medellín destinó $336 millones para que los participantes del Desfile de Silleteros renovaran su vestuario.