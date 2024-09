Extranjeros fueron víctima de millonario robo en finca de Girardota, Antioquia

Los extranjeros celebraban un cumpleaños. Foto: Captura de pantalla

A través de redes sociales, una extranjera denunció haber sido víctima de un millonario robo en una villa alquilada en Girardota, Antioquia, donde celebraba el cumpleaños de su esposo. Según la estadounidense, la reunión, que contó con la asistencia de unas 30 personas, se extendió durante todo un fin de semana.

Lea: Abren convocatoria para prácticas profesionales en la alcaldía de Medellín

La mujer relató que, aunque todo transcurría bien, el último día, cuando despertaron, notaron que la mayoría de sus pertenencias habían sido robadas. Al salir de sus habitaciones, se encontraron con maletas abiertas y sus pertenencias esparcidas por toda la propiedad. Según la denunciante, los responsables serían dos hombres que ingresaron a la finca utilizando una escalera para entrar por las ventanas sin hacer ruido.

“Colectivamente, de nuestro grupo robaron más de 40 millones de pesos colombianos, una tonelada de celulares, computadoras portátiles, ropa, joyas, parlantes”, explicó la mujer en su denuncia.

#INSEGURIDAD. Ciudadana estadounidense advierte a sus connacionales sobre la amarga experiencia que vivió en lo que se creía era un momento familiar en Girardota (Antioquia). Dos delincuentes ingresaron sigilosamente a la vivienda en la que se hospedaban y robaron cerca de $40M. pic.twitter.com/JaZvAKDn9S — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 25, 2024

El robo no solo causó una pérdida económica, sino que también afectó los planes de viaje de varias personas que habían llegado a Colombia solo para la celebración. Al no contar con sus pertenencias, muchas de estas personas no pudieron registrarse en sus vuelos de regreso.

La estadounidense, a pesar de señalar que la mayor parte de su estancia en Antioquia había sido positiva, advirtió a otros sobre la importancia de tener precaución en temas de seguridad. Lo que más sorprendió a las víctimas es que, a pesar de que los ladrones ingresaron a todas las habitaciones, ninguna de las 30 personas en la casa se percató de su presencia.

Le puede interesar: ¿Qué hacían Fico Gutiérrez, Alejandro Char y Alejadro Éder juntos en Barranquilla?

“Cuando nos levantamos la mañana en la que debíamos hacer el check-out, nos dimos cuenta de que nos habían robado. Esto fue lo que nos encontramos cuando nos levantamos: las pertenencias de todos estaban tiradas por todas partes, éramos alrededor de 30 personas y todas las habitaciones fueron robadas”, explicó la mujer.

Finalmente, la denunciante pidió a las autoridades que investiguen qué tipo de seguridad ofrece esta propiedad, expresando su preocupación por cómo pudieron ingresar los delincuentes sin ser detectados.

Sobre el robo, el secretario de Seguridad de Girardota, Diego Rojas, aseguró que, tras conocerse el caso, se reunieron con el comandante del distrito norte, quien asignó un grupo de investigadores de la Policía Judicial de la Sijin de la Metropolitana del Valle del Aburrá para adelantar las investigaciones.