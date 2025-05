Fico Gutiérrez denunció agresión en partido de fútbol de su hijo y culpó a Petro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que sujetos no identificados lo insultaron en un partido de fúbol de su hijo. Foto: Archivo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denuncio que en la noche del pasado viernes 23 de mayo fue víctima de agresiones verbales por parte de personas que no mostraban su rostro, pero que lo increparon y le comenzaron a decir insultos.

“Cuando otros papás, que estaban acompañando a sus niños, les dijeron que nos dejaran tranquilos, que solo queríamos ver el partido de nuestros hijos, empezaron también a agredirlos y a gritarles e insultarlos a ellos”, explicó el mandatario en un video que compartió en sus redes sociales.

Sumado a esto, Gutiérrez aseguró que estas personas comenzaron a convocar a más a través de redes sociales, para irse en su contra, por lo que aseguró que están organizados para generar violencia.

Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Pero no nos dejemos coger ventaja. Hay que unirnos. Y no permitir que nos metan miedo porque eso es lo que quieren. Ellos claramente están listos para incendiar el país. Nosotros tenemos que estar listos para cuidarlo.



“Hoy me querían sacar a mí de una institución pública, de una universidad pública. ¿Mañana entonces nos va a querer sacar de las ciudades y del país?“, agregó el alcalde.

Además, responsabilizó de lo ocurrido al odio que considera que genera el presidente Petro “con sus palabras. Sumado a esto, Gutiérrez aseveró que ”no solo pone en riesgo nuestra integridad sino la de nuestras familias".

El mandatario, tras señalar a la primera línea, finalizó su denuncia pidiendo a la ciudadanía rechazar la violencia y proteger la institucionalidad: “Y no permitir que nos metan miedo porque eso es lo que quieren (...). Mi mensaje es claro, no a la violencia, no al odio”.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se han pronunciado ante lo ocurrido al alcalde de Medellín.