Fico Gutiérrez denunció penalmente a Daniel Quintero por calumnia

El trino del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre el presunto patrullaje de un helicóptero en su vivienda, no solo ha generado un rifirrafe en el que se ha visto involucrado el presidente Petro, sino que además ya pasó a un escenario judicial. El mandatario Federico Gutiérrez interpuso una denuncia penal contra Quintero por calumnia agravada.

El exalcalde publicó el fin de semana en sus redes sociales un video en el que se ve un helicóptero pasar por el cielo, mientras tanto él indica que se trata de una aeronave que ha estado patrullando su casa. “No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la alcaldía pueden hacer lo que se les da la gana. Descarados”.

En la solicitud envida a la Fiscalía, Fico Gutiérrez indica que “en la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público. Este señalamiento se realizó a través de una red social de amplia difusión, en la cual cuenta con un millón de seguidores aproximadamente y desde la cual se ha atentado de manera reiterada contra mi honra, buen nombre y gestión”.

Sumado a esto, el alcalde de Medellín cuestionó en rueda de prensa el apoyo que le dio el presidente Petro a las acusaciones de Quintero, así como indico que “quien se robó a Medellín está muy preocupado. De pronto cuando vio eso en el aire, creyó que iban por él y realmente lo que no entendemos la gran mayoría de los ciudadanos es cómo este tipo sigue libre (...). Es absolutamente ridículo, mi mamá siempre me dijo: ‘Fico, no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa’”.

Para este martes 24 de septiembre, Quintero anunció una rueda de prensa junto a su abogado Eduardo Montealegre para presentar una denuncia penal que presentarán contra el Alcalde Federico Gutiérrez.