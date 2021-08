Gobernación de Antioquia insiste en vender sus acciones de Hidroituango a EPM

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ratificó su voluntad de vender a Empresas Públicas de Medellín EPM las acciones que tiene la administración departamental en Hidroituango, a cambio de su participación en esta. La gobernación tiene el 52,88% de participación en la sociedad del proyecto hidroeléctrico junto al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA.

El 8 de julio, la gobernación le pasó la propuesta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien preside de la junta directiva de EPM. Este lunes, 2 de agosto, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, respondió a este llamado y manifestó que no ve posible esta forma de pago.

La respuesta formal del gerente frente a este tema fue que “el gobernador nos lanzó una propuesta de que le interesaba que la forma de pago fuera con acciones de EPM. Al respecto nos comprometimos a estudiarlo. El estudio se lo presentamos a la junta directiva que determinó que, si bien estamos interesados en avanzar en la negociación con el departamento y el IDEA para ver si podemos hacernos a esas acciones, en este momento no se va a considerar como forma de pago acciones de EPM”.

Las dos razones principales por las que EPM no quiere acceder a la propuesta es porque, primero la empresa no está conformada por acciones, es una empresa industrial y comercial del estado que no tiene paquetes accionales. Segundo, que la administración no es quien puede decidir eso. Para poder cambiar la naturaleza de EPM se debe tramitar ante el concejo, así lo explicó Jorge Andrés Carrillo.

También puede leer: Todos los desplazados de Ituango volvieron a sus casas

Por su parte, la razón por la cual la gobernación quiere vender sus acciones a cambio de participación en EPM es porque “la presencia de esta empresa en la región es muy importante, ese tal vez es el argumento que más nos inspira a mantener la propuesta sobre la mesa de vender nuestra participación en la sociedad de Hidroituango a EPM, contra una participación en ese grupo”.

Frente a la respuesta de Empresas Públicas de Medellín, el gobernador (e) de Antioquia, también informó que avanzarán en la activación del tribunal de arbitrariamiento este 5 de agosto. Según explicó Suárez, “este es el mecanismo que nos dará el blindaje jurídico a un eventual acuerdo que resulte del proceso de negociación de la mencionada participación accionaria”.

El gerente de EPM también explicó que este tribunal está para atender controversias contractuales. “El tema del paquete accionario de Hidroituango o de la forma de pago con acciones de EPM no hace parte de una diferencial contractual, entonces esto no lo va a definir ningún tribunal. Lo que se podría definir con este mecanismo es quien tiene la razón o mecanismos para llegar a un acuerdo”.

El gobernador recalcó que no les interesa el dinero a cambio de las acciones de Hidroituango porque están seguros que “es un proyecto exitoso que va a generar una remuneración futura a la Gobernación de Antioquia”.