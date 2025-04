Habló conductor de camión accidentado en loma “Sube o no sube” de Sabaneta

El camión llevaba un trasteo al momento del accidente. El conductor dio detalles sobre lo que sucedió. Foto: Captura de pantalla

Tras conocerse el video del accidente de un camión de trasteos, en la loma conocida en redes sociales como “sube o no sube” en Sabaneta, Antioquia, habló el conductor del vehículo, Valentín Mestra, de 23 años, quien dio detalles de cómo evitó que se presentara una emergencia mayor.

En su relato, Metra explicó que el hecho se presentó en la tarde del jueves 27 de marzo. Tenía que descender la loma de San José con un trasteo, por lo que asegura que manejó con precaución porque la vía “es muy estrecha de arriba hacia abajo”.

En el camino señala que se encontró con un vehículo en el que transportaban niños, sin embargo, el conductor de ese carro no acató el cambio de luces que hizo Mestra para que este le diera espacio y no tuviera que frenar, por lo que “metí primera, accioné el freno de ahogo, voy bajando bien, pero el carro no frenó”, explicó Mestra.

Añadió que en ese momento no quería pisar el freno debido a que no sabía qué había en el pavimento y tampoco tenía buen agarre por la inclinación, lo que le haría perder más el control del vehículo.

Por ello, asegura que tomó la decisión de orillarse y frenar, pero fue allí donde perdió el control de la parte trasera del camión. “Salgo a la otra curva y ya el carro pierde la tracción. Ahí es imposible recuperar la vía porque es como manejar sobre jabón”, dijo.

Es allí cuando, dice, se concentró en no hacerle daño a nadie. Incluso, en el video difundido en redes sociales, se ve cuando el joven logró esquivar a un motociclista, a una persona que estaba en el costado derecho de la vía y a un vehículo de color blanco.

Y cuando notó que se iba a chocar contra una volqueta que estaba frente a él, decidió volcar su camión contra el pavimento. “Quiero dejar claro que el accidente no sucedió por mala práctica mía porque bajé con impulso o que bajé muy rápido”, contó Mestra.

También añadió que hace dos semanas hizo el mantenimiento al sistema de frenos del vehículo. “Gracias a Dios solo hubo pérdidas materiales y solo yo salí herido. Recibí un golpe en las costillas”.

Finalmente, el joven agradeció a las personas que lo han ayudado porque tanto el trasteo como el vehículo sufrieron graves afectaciones.

La loma llamada “Sube o no sube” se ha hecho viral en redes sociales, ya que un habitante de la zona se ha dedicado a grabar y publicar imágenes de conductores que no logran subir la empinada calle en Sabaneta. Tal ha sido el furor que recientemente el ciclista Rigoberto Urán asumió el reto de subir la vía que, además de empinada, es angosta.