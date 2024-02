Hay habilitados 15.000 cupos del programa Buen Comienzo en Medellín

Ahora en los centros de Buen Comienzo habrá expertos para identificar necesidades de niños y niñas. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Esta semana comienzan las operaciones del programa Buen Comienzo en Medellín y con ello, la alcaldía de la ciudad señaló que aún tiene habilitados 15.000 cupos en las modalidades familiar e institucional para niños de la primera infancia.

“Nosotros hemos dicho que aquí no hay mayor prioridad que los niños. Ninguno debe estar por fuera de la oferta institucional, en Buen Comienzo aún hay cupos. Que no se nos vuelva normal lo anormal. Es una responsabilidad de todos como ciudad. Para eso estamos, para que eso no pase”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

El mandatario señaló que este año los centros de atención a niños y madres tendrán por primera vez expertos para identificar las necesidades de los niños que tengan diagnósticos especializados o alertas en el desarrollo. “No hay institución de Buen Comienzo que no tenga un educador formado en diagnóstico especial para niños con discapacidades o dificultades o, inclusive, que identifique talentos extraordinarios”, indicó Fico.

Sumado a los cupos habilitados, Gutiérrez indicó que esta semana entraran a trabajar madres comunitarias como auxiliares pedagógicas, como parte de un acuerdo que se firmó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Cada una de ellas pasará de recibir 50 menores a 33. A su vez, cada nutricionista bajará de 350 a 300 inscritos, para una orientación personalizada”, indicó la Alcaldía.

Los interesados en adquirir uno de los cupos en el programa Buen Comienzo, puede ingresar al siguiente link, que estará habilitado permanentemente: https://www.medellin.edu.co/tucupo/index.php

Asimismo, madres, padres, agentes territoriales y líderes recorren las comunas para promocionar las inscripciones, mientras que los interesados también pueden hacer el trámite presencial en las sedes más cercanas de Buen Gobierno que puede encontrar acá: https://www.medellin.gov.co/es/sedes/?_sft_category=unidad-administrativa-especial-buen-comienzo