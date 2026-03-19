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Hay un museo en Medellín que resguarda la historia del rock en la ciudad

La nueva muestra del MUROCK recorre 35 años de una escena musical que transformó la ciudad.

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Laura Orrego
19 de marzo de 2026 - 01:30 a. m.
Paneles de la exposición Historia del Rock en Medellín. Lado B (1991–2025), en la Casa de la Música del Parque de los Deseos.
Paneles de la exposición Historia del Rock en Medellín. Lado B (1991–2025), en la Casa de la Música del Parque de los Deseos.
Foto: Museo del Rock Medell

Un mapa en la entrada tiene una particularidad: marca los bares, las tiendas de ventas de discos, salas de conciertos, festivales y academias de música de Medellín, donde perfectamente en un solo fin de semana puede haber hasta 23 conciertos de solo rock. “Medellín es una ciudad donde el rock es un corazón que bombea sangre a la ciudad, que es el gran cuerpo”, dice Santiago Arango, curador de la exposición: Historia del Rock en Medellín. Lado B (1991–2025).

El museo fue idea del periodista musical Carlos Acosta, quien en la pandemia se...

Por Laura Orrego

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