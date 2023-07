Hija se reencontró con su mamá tras 40 años de ser dada en adopción

Laura, la mujer de la izquierda, se reencuentra con Martha, la mujer que aparece a la derecha abrazándola, quien es su madre biológica. Foto: Youtube @Noticias

Una mujer experimentó un momento devastador hace cuatro décadas en Medellín cuando su esposo y quienes en ese entonces eran sus patronas la sometieron a un parto inducido y le arrebataron a su bebé recién nacido para darla en adopción.

Aunque Laura creció en Inglaterra, siempre mantuvo el anhelo de conocer a su madre biológica y ese anhelo se concretó cuatro décadas después. Junto a su esposo e hija conocieron el país en el que nació.

“En este momento me siento muy feliz, esperé esto toda mi vida y no pensé que fuera a suceder. Tenía demasiado miedo de hacerlo antes porque no sabía si me rechazarían, así que esperé hasta estar aquí; feliz por el resultado que suceda, sea que ella no quiera conocerme, está bien porque tengo mi propia familia, pero aun así quería conocer mis raíces”, manifestó Laura a Noticias Caracol.

Antes de ese momento, tuvo la oportunidad de conocer a sus sobrinos, luego a sus siete hermanos y hermanas colombianos, quienes se presentaron con camisetas con sus respectivos nombres para que Laura pudiera identificarlos mejor. Con este primer encuentro se enteró de que su familia era numerosa.

Finalmente, Laura conoció a Martha, su madre biológica, cuyo cariño no se había desvanecido a pesar de los 40 años transcurridos.

“Es algo increíble, nunca me esperé esto, esta sorpresa, y mucho menos ahora tan pronto. Ya había perdido la esperanza porque, es más, yo ni siquiera sabía que tenía una hija que existía, o que tenía hija y una nieta. Mejor dicho, es una sorpresa, un regalo que llegó a la vida mía”, dijo la mamá de Laura en Noticias Caracol.

Luego de este encuentro, Laura manifestó que le gustaría regresar a Colombia y sobre todo a Medellín, para seguir conociendo su familia, sus raíces y país de origen.

Este emotivo reencuentro en Medellín, después de tantos años, según el noticiero, ha sido posible gracias a Alejandro Muñoz, miembro de la Fundación Internacional para el Reencuentro, que se dedica a reunir a seres queridos y familiares. “En este encuentro hay una familia con amor sincero, con un alto contenido de afecto”, expresó Alejandro, a Noticias Caracol

Según mencionó en una entrevista con Noticias Caracol, Laura se siente profundamente conectada con su identidad colombiana, además lleva con orgullo su pasaporte y su mayor sueño es poder vivir cerca de su familia.

