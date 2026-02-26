Publicidad

Hizo erupción volcán de lodo en San Juan de Urabá, en Antioquia

El Dagran señaló que, aunque hay viviendas cercanas al lugar de la emergencia, no hay personas lesionadas.

Redacción Colombia
26 de febrero de 2026 - 01:51 a. m.
Las autoridades en Antioquia realizan la evacuación de viviendas cercanas.
Foto: Captura de pantalla
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirmó que en la tarde de este miércoles 25 de febrero se registró la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

Sobre lo ocurrido, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá indicó a las autoridades departamentales que, a pesar de que hay viviendas cerca de la zona de la explosión, no se registran hasta el momento personas lesionadas.

Sumado a esto, se confirmaron afectaciones sobre la vía que dirige al corregimiento Siete Vueltas. Por ello, se efectúa la evacuación de personas cerca de la zona, ante la posibilidad de nuevas explosiones, y se estableció un cerco de seguridad y monitoreo del volcán de lodo.

“Seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto. Además de la visita del equipo técnico del Dagran, enviará personal a la zona y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía”, indicó la entidad departamental de gestión del riesgo.

Por su parte, el secretario de gobierno de San Juan de Urabá, José Ignacio Díaz Salgado, indicó a El Colombiano que se evacuaron cuatro viviendas, mientras el equipo de bomberos del municipio sigue en las zonas incendiadas por las llamas que ocasionó la erupción.

En imágenes compartidas en redes sociales se ve cómo una gran llamarada sale del volcán de lodo, lo que generó temor en la región. En otras imágenes se ven fisuras en el suelo. Ante esto, las autoridades añadieron que ya están haciendo el monitoreo de la situación.

La más reciente erupción de un volcán de lodo se había dado el 9 de noviembre de 2024 en los límites entre Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, donde el volcán Los Aburridos despertó dispersando material volcánico que afectó un caserío de Necoclí.

Por Redacción Colombia

