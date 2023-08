Hombre desaparecido hace ocho meses fue hallado muerto en su casa en Medellín

La familia de Manuel Gómez lo reportó como desaparecido en diciembre de 2022. Foto: captura

Ocho meses después de que se hiciera el reporte de desaparición de Manuel Gómez, las autoridades encontraron su cuerpo, en alto grado de descomposición, en el interior de su vivienda, en el barrio Granada de Medellín.

El hombre de 54 años fue reportado como desaparecido el pasado 18 de diciembre por su familia, pero solo hasta esta semana funcionarios del CTI ingresaron a la vivienda del hombre, que media 1,67 m, tenía el cabello negro, ojos verdes, barba negra y tez blanca.

Lea: Ya son 18 testimonios contra el psicólogo Juan Carlos Posada por violencia sexual

La última información que tuvieron sus allegados, fue que había ido a negociar unos lotes. Su familia, además, no había ingresado a su vivienda porque asumieron que no se encontraba allí, ya que al tocar el timbre no recibieron respuesta.

Le puede interesar: Video: dos bandas delincuenciales protagonizaron balacera en Antioquia

Quienes reportaron como desaparecido al hombre, que vivía solo, fueron su hijo y su exesposa. “Buscamos realizar no solo el acompañamiento jurídico, sino todo el acompañamiento psicosocial al entorno familiar de la persona desaparecida y a esta persona cuando la encontramos”, señaló Isabel Cristina Cadavid Álvarez, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a El Tiempo.

En Colombia, cualquier persona puede hacer el reporte de una persona desaparecida, a través de la línea 122, con la Fiscalía o la Policía, la Personería, La Procuraduría o la Defensoría del riesgo, que pueden activar los protocolos de búsqueda inmediata.