Hombre lleva 40 años estudiando en la Universidad de Antioquia: esta es la razón

Carlos Posada lleva 40 años estudiando en la UDEA Foto: Página Universidad de Antioquia

Después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, diera a conocer la lista de estudiantes que llevan más de 14 semestres estudiando en la universidad, varios alumnos salieron a explicar las razones por las cuales terminar sus carreras universitarias puede tomarles tanto tiempo.

La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse.

En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me… pic.twitter.com/8adxNVTm6D — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 31, 2024

Carlos Posada es uno de los estudiantes que más ha durado en la Universidad de Antioquia, lleva 40 años estudiando en la institución. En entrevista con el programa Sin Carreta, de Canal 1, explicó las razones por las cuales aún sigue estudiando.

“¿Qué tiene? Yo, mira, yo estudié, trabajé, tuve familia, lo que tú quieras, estando acá. Tuve un hijo, me separé de la universidad tres años porque estaba matado con mi hijo, volví y aquí estoy. Terminé mi carrera como de cuarenta y miles de años, y aquí estoy. Y sigo viniendo y vendré y cuando me muera espero que (suspira) también me entierren acá” dijo Posada.

Como él, son muchos los estudiantes que deben combinar sus estudios con el trabajo o las labores de cuidado, razones que los llevan a prolongar su permanencia en la institución.

Al respecto, John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, explicó que la institución ofrece diferentes modalidades de estudio, unas a tiempo completo y otras a tiempo parcial. Es en esta última que los estudiantes pueden matricular mínimo ocho créditos, lo que les da mayor flexibilidad para balancear sus actividades laborales, educativas y de cuidado.

“En la universidad, a mí nadie me ha limitado a que no haga algo distinto a lo que yo hago, que es no perturbar a nadie más. Yo entro por una puerta, por cualquiera de las puertas de la universidad y ya uno aquí adentro: paz”, añadió Posada.

En el mismo programa, Ana Monsalve, estudiante de 26 años de la carrera de enfermería y madre de una niña de nueve años, señaló que “hay estudiantes que no tienen ni siquiera para comer, para sacar una copia, para los pasajes y les toca trabajar realmente, entonces no pueden con tanto, es demasiado esfuerzo, hay que mirar los casos puntuales”. Monsalve también trabaja en una UCI para poder mantener sus estudios y aportar en su hogar.

En total son 2.142 estudiantes los que llevan 14 semestres o más estudiando en la Universidad de Antioquia.