Hombre que apuñaló 26 veces a su expareja en Medellín sigue libre y amenazándola

Ana Karina Acevedo, de 21 años, fue apuñalada 26 veces por su expareja, Jorge Alberto Macías Manco, alias “ET”, el 7 de noviembre de 2024 en un almacén de Cuatro Esquinas, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín. Sobrevivió tras ser hospitalizada en estado crítico y sometida a siete cirugías. Tres meses después, su agresor sigue libre y la sigue amenazando.

El ataque quedó registrado en video. Macías, con antecedentes por concierto para delinquir, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y tráfico de estupefacientes, había amenazado previamente a la joven tras la ruptura de su relación.

La madre de Ana Karina confirmó que el hombre intentó asesinarla. La víctima logró seguirlo tras el ataque, antes de desmayarse por la pérdida de sangre.

Tras dos meses hospitalizada y con un proceso de recuperación que la dejó con secuelas físicas y psicológicas, Ana Karina enfrenta actualmente las amenazas de su agresor.

“Él es como loco, me pide perdón, luego me amenaza y así se la pasa. Pues la verdad es que me estoy recuperando emocionalmente porque es muy duro que alguien con quien uno compartió tantos, tantos años, la pareja de uno que le haga eso. Tengo mucho miedo”, dijo la joven. En mensajes recientes, Macías le aseguró que lo que le hizo fue “una caricia” en comparación con lo que podría hacerle.

La Fiscalía y la Policía le asignaron medidas de protección y le pidieron que mantuviera contacto con su agresor por redes y llamadas para lograr su captura. Sin embargo, tras meses de espera, sigue libre. La joven, que sigue viviendo con su madre en la misma calle donde compartió hogar con su victimario, no ha podido trasladarse por falta de recursos, lo que la mantiene en constante riesgo.