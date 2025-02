Inauguraron el primer estudio musical gratuito en Medellín: ¿Cómo puedes acceder?

El estudio, ubicado en la Casa de la Cultura Popular en la comuna 1, cuenta con equipos profesionales para producción musical. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Inauguraron el primer estudio de grabación musical de carácter público en la comuna 1-Popular, Medellín, el jueves 6 de febrero. El espacio está en la Casa de la Cultura Popular y hace parte de la red de Laboratorios de Producción Sonora (LPS).

La iniciativa es resultado de una alianza entre la Alcaldía de Medellín, 2K Foundations y la Fundación Vibra en Alta, del cantante J Balvin. Se dotó con equipos profesionales para que alrededor de 1.035 artistas locales puedan grabar y desarrollar su música sin costo.

Lea: Asesinaron a expolicía presuntamente vinculado a banda “Los Costeños” en Soledad

Para acceder al estudio, los artistas pueden acercarse a la Casa de la Cultura Popular e inscribirse en los programas del Laboratorio de Producción Sonora. Se ofrecen espacios de grabación, asesorías y acompañamiento en el desarrollo de proyectos musicales.

Los LPS son espacios abiertos al público que brindan formación, asesoría y tecnología para la creación musical. El objetivo es impulsar la industria local, visibilizar nuevos talentos y fortalecer la escena sonora de las comunas.

“La idea es replicar esto en muchas zonas de Medellín. Queremos traer más artistas, hacer que más personas descubran el talento. Las oportunidades y herramientas que tenemos se las damos a la juventud, que no se la puede seguir llevando por delante la violencia. Hoy Medellín es conocida por J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Yatra, Blessd, Ryan Castro y todos estos artistas nuevos. En el mundo por donde se va, son la referencia que se tiene de la ciudad”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Le puede interesar: Incendio en la cárcel de Tuluá dejó 4 heridos: ¿qué provocó la emergencia?

Gracias al apoyo de 2K Foundations y Vibra en Alta, en alianza con DBA Acústica, el estudio cuenta con infraestructura especializada para producciones de alta calidad. “La idea es que sea un espacio profesional donde los artistas emergentes puedan desarrollar su talento. El estudio cuenta con infraestructura especializada al alcance de todos”, explicó la fundación en sus redes.

J Balvin, quien participó en la inauguración, destacó la importancia del acceso a estos espacios para los jóvenes talentos. “Aprovechen esta oportunidad que yo no la tuve. Muchos no pudimos encontrar un estudio, alguien que nos guiara, que nos dijera cómo funcionaba la música. Esto no es solo para reguetón, sino para salsa, merengue, cualquier tipo de música”, afirmó el artista.

El estudio hace parte del proyecto Medellín Music Lab, una iniciativa distrital para apoyar a los artistas emergentes con formación y conexiones en la industria musical. Según la administración, la meta es expandir estos espacios a otras comunas de la ciudad.

“Sigan luchándola. Sigan trabajando, inspirando a más jóvenes, recorriendo los barrios, identificando talentos en la música, el arte y la cultura”, concluyó el alcalde.