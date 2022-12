Investigan muerte de Ricardo Osorio, líder del sindicato de Pintuco en Medellín

El hombre fue encontrado en el cerro El Volador en Medellín. Foto: Cortesía Mi Oriente

En el cerro El Volador de Medellín fue encontrado el cuerpo sin vida de Ricardo Osorio Vera, líder del sindicato de trabajadores de la empresa de pinturas, Pintuco. El hombre de 34 años fue encontrado por uno de los celadores que trabajan en el cerro, al occidente de Medellín. Al parecer, el hombre murió después de haber sido herido en cinco ocasiones con un arma blanca.

La muerte del líder sindical antioqueño se reportó a las 11:34 de la mañana cuando el celador, quien se encontraba realizando su ronda de trabajo, encontró el cuerpo sin vida de Osorio Vera en una de las zonas boscosas del cerro. El crimen aún continua sin esclarecerse, ya que el hombre fue visto por última vez cuatro horas antes en la terminal de transporte del municipio de Rionegro, en el oriente del departamento de Antioquia.

Ricardo Osorio

06/12/22

Medellín, Antioquia



Ricardo Osorio era un reconocido líder sindical, quien actualmente era miembro de la junta directiva de Sintrapintuco en el departamento de Antioquia.



Con Ricardo Osorio serían 180 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022. pic.twitter.com/d4GFdJSNl2 — INDEPAZ (@Indepaz) December 7, 2022

El líder del sindicato de trabajadores de Pintuco (Sintrapintuco) trabajaba como operario de producción dentro de la compañía antioqueña desde hace alrededor de seis años. Sobre las circunstancias que rodearon su muerte, las autoridades aún no entregan información sobre los móviles, ya que no tenía ninguna amenaza en su contra. Hasta el momento, las autoridades no relacionan el crimen con la labor sindical de Osorio Vera.

Ricardo Osorio Vera era oriundo del municipio de La Unión, en el oriente antioqueño, pero vivía en el municipio vecino de Rionegro con su madre y otros familiares. Hasta el momento, la información que han entregado las autoridades no permite esclarecer por qué el líder se encontraba en Medellín.

