La caldera política en Medellín

Tras la llegada de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado, los funcionarios han utilizado camisetas con la cara de Daniel Quintero. / Archivo particular

Las malas relaciones entre el gabinete y el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, se resumen en el video que los secretarios y directivos de la ciudad publicaron el viernes pasado a su salida de la Alcaldía, tras confirmarse el fallo del Tribunal de Antioquia que revocó su designación.

Momento exacto en el que el aprendiz de @Juancamilorpog sale de la Alcaldía de Medellín, la voluntad popular se respeta.



¡No pasarán! pic.twitter.com/nW0kq00Lrn — Juan David Duque 🚀 (@juanduquega) May 27, 2022

Desde el 12 de mayo, cuando el presidente Iván Duque nombró a Restrepo, actual comisionado de Paz, como alcalde encargado de la capital antioqueña, luego de la suspensión de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría, por supuesta participación en política, las relaciones fueron tensas y el debate se centró en las diferencias ideológicas entre Quintero y Restrepo, lo que impediría darle continuidad al programa de gobierno del primero. Un escenario que le dejó a la ficha de Duque un corto margen de maniobra en la ciudad.

Una polémica que fue zanjada por el tribunal, que determinó la suspensión del nombramiento de Restrepo, por no pertenecer al movimiento político por el cual fue elegido Quintero, se constituye en un fuerte revés jurídico para Duque.

Y es que al interior de la Alcaldía, las tensiones políticas han crecido con la llegada de Restrepo, pues desde que se realizó en primer consejo entre el alcalde nombrado por Duque y los secretarios y directivos, estos usaron camisetas con la cara de Daniel Quintero, y desde allí comenzaron a aparecer carteles, stickers y publicaciones en sus redes sociales con el mensaje “Mi alcalde es Quintero”.

“Él es nuestro alcalde, nosotros hemos venido trabajando fuertemente por dos años en la construcción de la Medellín del futuro, en un plan de desarrollo que refleja un programa de gobierno por el que la ciudadanía votó. Debería estar una persona de nuestro mismo movimiento. Es absurdo que el presidente, contrariando la ley, nombre a una persona del partido que perdió”, dijo en su momento la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar.

El mal ambiente alteró la agenda de trabajo, como lo fue el consejo de gobierno que Quintero citaba todos los lunes a las 5:00 a.m. Al respecto, Villamizar señaló que el nuevo alcalde se había encargado de cancelarla, a lo que Restrepo respondió que solo le había pedido no hacerla sin su presencia.

“Yo no puedo permitir que no me inviten, ni me participen, ni consulten una instancia que es decisiva frente a los temas de la ciudad, siendo yo el alcalde encargado que tengo que poner la cara a la opinión pública”, indicó Restrepo.

El inconformismo ha sido tal que el secretario privado, Juan David Duque, les pidió a los funcionarios que denunciaran a Restrepo por acoso laboral, tras conocerse que el alcalde encargado habría amenazado a algunos con declararlos insubsistentes si no le obedecían. También apareció una circular en la que Duque pedía a los empleados de la Alcaldía no entregar información “a un tercero”, sin la autorización de su jefe inmediato. Pero las tensiones no solo se sentían adentro, ya que en las redes sociales de Medellín no se difundieron los pronunciamientos de Restrepo relacionados con decisiones de ciudad.

Juan Camilo Restrepo tampoco se quedó quieto. Además de que ha respondido a las críticas de los secretarios, desde su llegada pidió a la Contraloría una auditoría forense a la Alcaldía, luego de indicar en diferentes medios que halló una desinstitucionalización de la ciudad e irregularidades previamente denunciadas en algunas dependencias.

Sumado a esto, se reunió con gremios económicos que no eran afines a Quintero y optó por encuentros independientes con los secretarios, lo que al parecer tampoco le funcionó, pues tanto en el Comité de Seguridad de Emergencia por lluvias, como el Consejo de Seguridad al que asistió el ministro del Interior, Daniel Palacios, no lo respaldaron los funcionarios de la Alcaldía.

Para la politóloga Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana, tanto las relaciones de los secretarios con Juan Camilo Restrepo, como la decisión del tribunal de tumbar su elección, solo genera inestabilidad e incertidumbre en el gobierno de la segunda capital más importante del país, tanto por los procesos que están en marcha en la ciudad, como por la polarización que esto puede generar entre la ciudadanía.

“Lo ocurrido trunca los procesos que la ciudad traía en cabeza del alcalde electo, deja la sensación de vacío y ausencia de gobierno, crea la idea de improvisación en la designación del alcalde encargado y profundiza en el ciudadano la percepción que las instituciones no funcionan adecuadamente. Todo ello genera inestabilidad e incertidumbre en los procesos de gobierno de la segunda capital más importante del país”, dijo Muñoz.

Algo similar opina César Niño, quien considera que “hay un gran desconocimiento del Gobierno Nacional sobre la administración pública, porque quien lo debía haber reemplazado era alguien del mismo partido, pero además hay una lectura interesante de las tensiones entre las administraciones locales y nacional, porque en últimas es un pulso entre las legitimidades, que repercute en los arreglos institucionales dentro de la Alcaldía, lo que termina en una especie de desobediencia y desgobierno, porque en efecto hay una cohesión alrededor de un político que en este caso es Quintero”.

Por ahora se espera la elección del reemplazo de Quintero de entre la terna presentada por su movimiento: María Camila Villamizar, secretaria de Gobierno; Andrea Uribe, secretaria de Salud, y Karen Bibiana Delgado, secretaria de Suministros y Servicios, aunque todo indica que el Gobierno Nacional espera mantener a Restrepo en el cargo hasta que se llegue a una decisión.