La historia que se repite en Villatina: incertidumbre de los damnificados y nuevos riesgos

El derrumbe de mayo de 2025 sepultó tres viviendas del sector de La Libertad en Villatina. Foto: Alcaldía de Medellín

En la parte alta de la comuna Villa Hermosa está La Libertad, Villatina, donde el suelo se comparte con el agua que surge de la quebrada La Gallinaza y una piscina natural que frecuentan los niños del sector; aún se ven los vestigios del más reciente derrumbe de la ladera.

En medio de la tierra, están las casas que quedaron al filo del barranco, los escombros de las viviendas que se llevó el deslizamiento y los restos de las que fueron demolidas por precaución. Desde el andén se alcanza a ver todo lo que quedó atrás: ladrillos, tejas,...