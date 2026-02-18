Publicidad

Home

Colombia
Medellín
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia que se repite en Villatina: incertidumbre de los damnificados y nuevos riesgos

Doce casas demolidas, 35 con orden de evacuación y decenas de familias que llevan nueve meses sin saber si recibirán ayuda del Distrito. Además, hay temor entre quienes quedan por la aparición de nuevas amenazas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Orrego
18 de febrero de 2026 - 10:21 p. m.
El derrumbe de mayo de 2025 sepultó tres viviendas del sector de La Libertad en Villatina.
El derrumbe de mayo de 2025 sepultó tres viviendas del sector de La Libertad en Villatina.
Foto: Alcaldía de Medellín

En la parte alta de la comuna Villa Hermosa está La Libertad, Villatina, donde el suelo se comparte con el agua que surge de la quebrada La Gallinaza y una piscina natural que frecuentan los niños del sector; aún se ven los vestigios del más reciente derrumbe de la ladera.

En medio de la tierra, están las casas que quedaron al filo del barranco, los escombros de las viviendas que se llevó el deslizamiento y los restos de las que fueron demolidas por precaución. Desde el andén se alcanza a ver todo lo que quedó atrás: ladrillos, tejas,...

Por Laura Orrego

Temas recomendados:

Deslizamiento

Villatina

emergencia

medellín

demolición

casas

tragedia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.