La incertidumbre que mantiene al 25 % de la población de Briceño desplazada

Alcaldías de otros municipios han entregado colchonetas y kits de aseo para apoyar a los desplazados en Briceño. Foto: Archivo Particular

“Tenga en cuenta que la persona que no se desplace, se le va a cobrar una multa o se le desplaza ya definitivamente”, dice alias Lobo, miembro del Frente 36 de las disidencias de las Farc e integrante del primer anillo de seguridad de “Primo gay”, en un audio que se difundió rápidamente en zona rural de Briceño (Antioquia), el fin de semana. La intimidación estuvo acompañada de recorridos que otros miembros del grupo armado hicieron en por lo menos 22 corregimientos del municipio, de los que salieron desplazadas más de 2.100 personas, de...