La Maga Tenderete: un proyecto de mujeres para mujeres

Lina Marcela Moguea es la creadora de La Maga Tenderete, tienda virtual de ropa de segunda. Foto: Cortesía

Desde que se graduó como licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, Lina Marcela Moguea no lograba conseguir trabajo. Así pasaron tres años hasta que, después de pensar en las cosas que la inspiraban, tuvo la idea de comenzar con La Maga Tenderete: una tienda virtual en Instagram para vender ropa de segunda que, además, une al feminismo, el reconocimiento del cuerpo y las mujeres afro. ¿De qué trata su propuesta?

“Me senté a pensar cuáles eran mis saberes e intereses cotidianos. Eran el cine, la literatura, el feminismo, o todos los relatos contados por mujeres para mujeres. A mí me ha gustado mucho la ropa, la moda. En Colombia nuestra cultura no está acostumbrada a verlo desde la consciente. Todos y todas hemos heredado ropa de las primas, la vecina, las abuelas, y demás. Para mí, personalmente, eso era estrenar. Y nunca tuve consciencia de eso hasta ahora que lo veo desde el punto de vista del cuidado”.

La Maga Tenderete está construida bajo una noción de cuidado en tres dimensiones:

1. El cuidado de sí: los estereotipos que tienen la sociedad en cuanto a los cuerpos de las mujeres. “Es lo que te quieras poner y cómo te quieras ver”.

2. Compartir fragmentos de literatura de mujeres para mujeres. Vamos a compartir fragmentos con que ellas se sientan identificadas, recogidas y abrazadas.

3. El cuidado del entorno y lo planetario: “Reciclar, reparar la ropa, reutilizar la ropa”.

Lina ya era consumidora de las tiendas de ropa de segunda, específicamente las de la Universidad de Antioquia, una de las principales instituciones de educación superior de Colombia y Medellín. “Es sólo que yo también estaba interesada en otras cosas, como el cine y la literatura”, cuenta ella.

Al principio, Lina descartó la idea de diseñar más ropa porque no tenía presupuesto para hacerlo y tampoco quería crear prendas con tela de baja calidad. “Comencé con mi propio clóset, dije que iba a crear una página y empecé a pensar en un nombre. La palabra maga viene de un personaje mítico, que está envuelto en una realidad que puede estar muy cercana a todas nosotras. El tenderete tiene que ver con tender ropa, sólo que en mi caso no va a ser en el suelo ni en la calle sino de forma virtual y de fácil acceso”, cuenta Lina.

La Maga Tenderete hace parte de un conglomerado nacional de más de 300 tiendas que reutilizan la ropa para venderla.

“Somos esa cantidad en un grupo de WhatsApp, sin contar las que no están incluidas. En Medellín, por ejemplo, hay más tiendas lideradas por hombres, pero yo vi la necesidad también de empoderar a las mujeres que están en este mundo. Por eso creamos solamente un grupo de mujeres afro de la ciudad que nos dedicamos a esto”.

De mujeres para mujeres

“Un montón de acontecimientos de mi historia, de cómo me quiero ver y las relaciones que he tejido con otras mujeres, me llevó a establecer una idea para hacerme feliz, que me genere economía a mí y a otras mujeres”, cuenta Lina.

Con su marca, Lina busca romper los estereotipos tradicionales sobre cómo debe ser el cuerpo de una mujer y el tipo de ropa que debe usar. Para ello, Lina recorre varios roperos de prendas usadas en la ciudad para así hacer un proceso de curaduría, primeramente, con las prendas que a ella le interesan.

Además, Lina ha establecido contacto cercano con otras mujeres compradoras de su marca. “Hace poco conocí a una mujer que tiene una hija de 15 años. Ella me contó que el cumpleaños de la niña estaba próximo a suceder y me pidió que le ayudara a vender una ropa para recoger dinero y regalarle un viaje. Eso me pareció increíble porque La Maga, a fin de cuentas, puede generar una economía entre mujeres para cuidarnos entre nosotras y complementar a nuestra sostenibilidad financiera”.

Ropa usada vs. Ropa rápida

Según Greenpeace, el concepto de Fast fashion o Moda rápida trata de prendas de vestir que son producidos en grandes volúmenes en función de las tendencias y una necesidad de innovación. Esto fomenta en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal, mientras la ropa que compran a veces se hace con telas de baja calidad, lo que reduce su tiempo de uso y posteriormente lleva a comprar más.

Además, se ha denunciado que la producción de este tipo de prendas se da, en su mayoría, en trabajos de recursos escasos y malas condiciones laborales, generalmente en el sur de Asia, como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China.

Pero no sólo las condiciones laborales de quienes fabrican la ropa son precarias, sino también sus afectaciones al medio ambiente. Acorde a lo expresado por Greenpeace, 2 mil 700 litros de agua son necesarios para fabricar una camisa de algodón.

Sin embargo, en 2020 las ventas de la industria de la moda alcanzaron unos 664 mil 470 millones de dólares a nivel mundial, según Fashion Wolrdwide.

Por tanto, nuevas tendencias en diferentes países, como La Maga Tenderete en Medellín, han optado por modelos más amigables con el medio ambiente y el concepto de moda como el de reutilizar las prendas de vestir usadas. En la capital antioqueña, según Lina, “hay un mercado de segunda que está liderado por mujeres afro de Medellín que tienen una iniciativa. ¿Cuál es el lugar también de la mujer afro?”.

Respecto al precio estipulado para vender las prendas, Lina afirma que algunas tiendas e incluso personas abusan de los costos. “Hace poco me pasó que una chica me quería vender un vestido que le costó 300 mil en 260 mil. Yo le decía que no porque era una prenda de segunda y hace un tiempo considerable lo tenía guardado. Ahí hay que empezar a analizar para definir el precio”.

¿Cuáles son, entonces, los criterios de elección de prendas según Lina? Que el estado de la prenda esté 10/10, o sea que no esté machada, rasgada o demasiado deteriorada. Luego, para venderlas a través de su página de Instagram, Lina hace el cálculo de acuerdo al valor en el que la compró en primer lugar: “Tomo en cuenta la inversión que hago, la ganancia que voy a tener y lo que me costaron los empaques. Luego saco el porcentaje y determino mi ganancia”.

Un año de La Maga

Desde su creación ha pasado un año y este marzo es el aniversario de La Maga Tenderete. Entre sus secciones se encuentran campañas sobre el cuidado, promoción de literatura, las propias combinaciones de Lina para vestirse, fechas conmemorativas y demás dinámicas para comprar y vender prendas.

Entre sus compradores, se encuentran hombres y mujeres, aunque en su mayoría, según Lina, son mujeres. “Hay unas páginas que tienen muchos seguidores y seguidoras, pero que no tienen tanto compromiso por parte de los usuarios. Yo, en cambio, he ido generando una comunidad de chicas que me siguen, que escuchan mi contenido y que les gusta reaccionar a lo que yo estoy diciendo. Pero no me considero influencer, sino referente, y este año me he preguntado cómo aprovechar esa posición para empezar a desmontar estos discursos sobre la estética femenina, la ropa rápida, la moda”.