La nueva polémica que enfrenta a Federico Gutiérrez y a Daniel Quintero

Una nueva polémica se desató entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exmandatario Daniel Quintero por cuenta de denuncias que hizo el primero sobre presuntas irregularidades que se presentaron en la pasada administración en la gerencia de Afinia, filial de EPM, que presta el servicio de energía en siete departamentos de la costa Caribe.

“Fico” denunció en rueda de prensa, en la mañana de este lunes 6 de mayo, que la gerencia de la empresa había sido vendida por 8 millones de dólares, en el que estarían involucrados un secretario de la administración de Quintero, un excongresista, una persona involucrada en el carrusel de la contratación de Bogotá y empresarios venezolanos, entre otros.

Que tiemblen los corruptos.

Que tiemblen quienes se metieron con EPM y algunas de sus filiales.

Que tiemblen quienes saquearon a Medellín.

Mañana a las 7 am daré una rueda de prensa en la @AlcaldiadeMed contando cómo diseñaron todo un entramado de corrupción para enriquecerse… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 6, 2024

“Afinia está en una situación financiera que obliga de manera urgente a convocar al Gobierno nacional para que encontremos soluciones, de no ser así, tendremos una crisis en la filial que afectará la prestación del servicio de energía en cinco departamentos de la costa Caribe, en un futuro inmediato”, dijo Gutiérrez.

Quintero no se demoró en responderle al mandatario, señalando que el objetivo de Gutiérrez no era la alcaldía de Medellín, sino la Presidencia y que el actual mandatario tendría que renunciar 10 meses antes llevando a nuevas elecciones en Medellín. “El Gobierno de Federico Gutiérrez va tan mal que solo le queda la mentira como alternativa. Mientras tanto aumentan los atracos y homicidios, las basuras inundan la ciudad y el desempleo se dispara. Veremos 4 años de descuido. Si no es que renuncia antes”, señaló en su momento.

Al Alcalde Federico Gutierrez no le importa la Alcaldía. Su plan es renunciar para lanzarse a la Presidencia. Sin embargo, tiene tres problemas:



1. Tendría que renunciar en menos de 10 meses. Marzo del próximo año. Y por tanto habría nuevas elecciones a la Alcaldía.



2. Si no… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 6, 2024

Además, aprovechó la controversia para señalar que el actual mandatario de Medellín no ha hecho públicas las pruebas con las cuales se hicieron las denuncias por presuntas irregularidades durante su administración. Algo semejante a lo que ocurrió luego de que se hicieron públicas las 501 presuntas irregularidades, lo que ha generado otros rifirrafes entre los dos políticos por la información que se entregó a los entes de control y que no se ha hecho pública a la ciudadanía.