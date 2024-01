“La paz total no puede significar el cese total contra las estructuras”: Fico Gutiérrez

Federico Gutiérrez pidió impactar económicamente las estructuras criminales de Medellín. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

En medio del consejo de seguridad, al que convocó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y en el que participó el director de la Policía, el general William René Salamanca Martínez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un balance positivo de los primeros días de su gobierno, pero resaltó una solicitud: la de enfrentar a las estructuras delincuenciales de la ciudad, más allá de los diálogos que se tienen en el marco de la paz total.

“Lo que hicimos fue expresar las preocupaciones que tiene la gente en las calles, por los hurtos, por la extorsión. He sido muy claro en decir que Medellín y el área metropolitana no pueden depender de la ‘buena voluntad’ de los criminales mientras se habla de la paz total. La paz total jamás puede significar el cese total contra las estructuras criminales. Acá hay que seguir luchando contra ellas, no podemos parar”, dijo el mandatario.

Sumado a esto, Gutiérrez mostró su inconformismo con lo que está discutiendo el comisionado para la paz con los presos en la cárcel de Itagüí. “¿Quieren la paz? Eso se lo reafirmé al alto comisionado para la paz. Es él quien habla con ellos. Yo no hablo con ellos, ni hablaré con ellos. Yo me dedicaré a combatir las estructuras criminales, con el apoyo de la Policía, la Fiscalía y el Ejército”.

Además, Fico indicó que le pidió al comisionado llevarle un mensaje a la cárcel: “¿Tienen voluntad de paz? Dejen de asesinar ya, dejen de robar ya, dejen de extorsionar, dejen de desplazar y dejen de reclutar a nuestros menores. Y si tienen esa voluntad de paz, verán bajo qué marco jurídico acuerdan con el Gobierno”.

Ante esto, el alcalde de Medellín indicó que se requiere ampliar el pie de fuerza en la ciudad, así como fortalecer a la Policía judicial para enfrentar la explotación de niños y adolescentes e impactar a los grupos delincuenciales dedicados al hurto.

“Hemos pedido afectación a las finanzas criminales. Lo único que les duele a estos tipos es que les quiten lo que han producido en la vida criminal, lo que tienen en bienes o en platas guardadas”, explicó Gutiérrez.

Finalmente, el mandatario señaló que impulsará proyectos sociales para atender a 6.000 jóvenes que hacen parte de estas estructuras criminales, mientras que desde el gobierno nacional se asumió el compromiso de aumentar el personal de la Policía, con 30 efectivos del Gaula, 10 de la Dirección de Protección (Dipro), 30 de la Dijín y 30 de inteligencia de la Policía (Dipol).