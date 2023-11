Polémica junta extraordinaria tiene en vilo al gerente del metro de Medellín

Tomás Elejalde es gerente del Metro de Medellín desde 2016. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las motivaciones del alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, para citar a una junta extraordinaria a las cabezas del metro, no solo reviven las acusaciones que el gobernador de Antioquia hizo al comienzo de mes de una posible “toma hostil”, sino que además generan toda suerte de polémica alrededor de los cambios que se querrían hacer dentro de la administración de la empresa.

El gobernador Aníbal Gaviria publicó una carta que envió Óscar Hurtado y el secretario de Planeación de Medellín, Alejandro Muñoz, convocando a una cita extraordinaria para el 7 de diciembre de los miembros de la junta directiva del Metro de Medellín, con el fin de remover al gerente y sus suplentes, pero además para actualizar el manual de funciones y requisitos.

Sumado a esto, el mandatario encargado señala que hace la citación tras la negativa de Gaviria, quien en este momento es el presidente de la junta, de realizar la reunión ordinaria programada para el 29 de noviembre, pese a “la solicitud de las mayorías”.

La carta tuvo inmediata respuesta. Gaviria recordó las acusaciones que hizo a comienzos de noviembre, cuando señaló que se tendría planeado “una toma hostil” de la empresa “y cambiar lo que ha sido algo tradicional en Antioquia y algo valioso, que es un manejo técnico, para darle un manejo político, politiquero al Metro”.

Para el gobernador de Antioquia, la citación a la junta extraordinaria es “la comprobación de las intenciones que buscan saciar ambiciones y alimentar revanchismos a costa de la tradición de manejo técnico y transparente de El Metro”.

No fue el único en pronunciarse. A la par, el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió al presidente Petro no nombrar a un nuevo gerente a un mes de su posesión. “Esta es una entidad querida por todos. Es una entidad que se debe manejar desde el punto de vista técnico. Existe una responsabilidad inmensa para garantizar un transporte público de calidad a millones de usuarios. No tiene presentación que a casi un mes de que tomemos posesión Andrés Rendón y yo, se dé un golpe de Estado en el Metro. Lo invito al diálogo”.

En un sentido similar, Andrés Julián Rendón, resaltó que la presidencia y la alcaldía tienen las mayorías en la junta, “el metro durante sus casi 30 años de operación han sido un escenario de orgullo y consenso de nosotros los antioqueños. Le pedimos al presidente que en esta decisión primen los criterios técnicos. Este principio es que ha permitido construir, entre todos, ese tren con buses con cables, único en Colombia”.

La balanza está a favor del alcalde encargado de Medellín. La junta directiva del Metro está compuesta por nueve miembros, de los cuales cinco son nombrados por el gobierno nacional y recientemente fueron cambiados. Entre estos se encuentra Ferney Camacho, representante del Ministerio de Transporte, Luis Alexander López, representante del Ministerio de Hacienda, así como Juan Carlos Tafur, Sebastián Hinestroza y Mary Luz Escobar, miembros independientes postulados por el Gobierno, quienes, según El Colombiano, tienen relación o contratos con la alcaldía.

Ademas de ellos, en la junta están Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia y presidente de la Junta, Claudia García, directora del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Óscar Hurtado, alcalde (e) de Medellín, y Alejandro Muñoz, director de Planeación de Medellín.

Hasta el momento, no se han conocido detalles de los cambios que plantearía la alcaldía de Medellín, ni pronunciamientos de Tomás Elejalde, actual gerente del metro.