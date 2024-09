La polémica por la expulsión de dos perros que hizo el alcalde de La Pintada

Imagen de referencia. Los perros llevan siete meses dentro de la alcaldía de La Pintada. Foto: ANI

Toda una polémica se ha generado alrededor de la aparición de un video viral en el que se ve al alcalde del municipio de La Pintada, en Antioquia, Hernán Darío Correa, refiriéndose a dos perros, Hércules y Rodolfo, que vivían dentro de la sede de la alcaldía y a los que habría expulsado a la calle.

“Fuera de acá de la alcaldía, acá adentro no le voy a permitir. Y si me toca tomar acciones, las tomo, pero no se lo voy a permitir”, le dice el mandatario a la exfuncionaria Delcy Yurany Montoya, que es reconocida defensora de los animales en el municipio y quien señala que no se los puede llevar a su casa, pero que seguirá yendo a alimentar a los dos animales.

He dado instrucciones para que el Secretario de Medioambiente visite el municipio y evalúe las condiciones de los perros. Es comprensible la molestia y el dolor de quienes han salido en la defensa de los dos animales. Hay que encontrar un sano y bondadoso equilibrio para esta… https://t.co/1K7HgUvwVW — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 12, 2024

El hecho ha generado la reacción de políticos locales que han pedido acciones para proteger a los animales. Entre estos se encuentra el diputado de Antioquia, Jorge Correa, quien aseguró que se trató de un acto inhumano. “Los animales callejeros están siendo desalojados brutalmente, se les niega alimento y son expulsados sin ningún tipo de protección. Esto es un ataque a sus derechos y a los principios básicos de compasión y respeto a la vida”.

En respuesta, el alcalde Correa indicó que la salida de los perros se debió a que habían atacado a personas en el lugar, por lo que recibió una alerta para trasladarlos. “La Personería Municipal me ha realizado a mí, como alcalde del municipio, dos preventivos, que se pueden convertir en un proceso sancionatorio para mí, porque no estamos haciendo ninguna acción y estamos omitiendo un concepto de índole sancionatorio”.

Sumado a esto, aseguró que los perros llevan siete meses en la alcaldía, en los que los han atendido, así como les han buscado refugio. El mandatario dice que han hecho siete solicitudes a resguardos animales en el departamento, pero no han obtenido respuesta positiva para trasladarlos.

Al caso de los perros, el diputado Correa añadió que también se habría presentado una situación similar con los gatos que se encontraban dentro de la alcaldía municipal, ya que un testigo indicó que una camioneta habría botado dos gatitos en la carretera de entrada de La Pintada.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que pidió a la Secretaría de Ambiente visitar el municipio para evaluar la condición de los perros. “Es comprensible la molestia y el dolor de quienes han salido en la defensa de los dos animales. Hay que encontrar un sano y bondadoso equilibrio para esta situación”.

Por su parte, el alcalde Correa aseguró que se tiene una mesa de trabajo para proteger a los animales, así como pidió perdón a la comunidad por lo ocurrido.