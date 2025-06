Lanzan campeonato de fútbol para mayores de 50 años en Medellín: así puede inscribirse

"Fútbol Caminando" es la nueva apuesta de la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto de Deportes y Recreación (INDER). Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través del Instituto de Deportes y Recreación (INDER), implementa la modalidad deportiva “Fútbol Caminando”, dirigida a personas mayores de 50 años que desean mantenerse activas sin la exigencia física del fútbol tradicional. Esta iniciativa forma parte de la estrategia “Canas al Aire” y se desarrolla en cinco comunas de la ciudad.

“Todos estos adultos mayores que quieren hacer deporte, pero tienen algunas limitaciones y quieren seguir jugando fútbol, pero ya no pueden por su edad, tenemos la alternativa de ‘Fútbol Caminando’. Tenemos unos equipos donde realmente son competitivos, pero con otra alternativa diferente y, lo más importante, tenemos inscripción para todos aquellos en cinco comunas”, explicó la subdirectora de Fomento, Juliana Vélez.

Uno de los participantes, Arjiro Vélez, habitante de la Comuna 6, compartió su experiencia. “Esta invitación que me fue extendida el domingo pasado por un compañero me llamó mucho la atención cuando me dijo fútbol caminando. Inmediatamente me decía la idea de que ya nosotros no íbamos a estar corriendo y exponiendo nuestra integridad física. Conté en mi casa y les pareció excelente. Hasta mi señora me dijo, si usted se va a hacer eso, yo me voy a hacer gimnasia. O sea, estamos incluyendo a toda la familia en el programa”, indicó el adulto mayor.

Vélez también hizo una sugerencia para ampliar la cobertura para que integra a toda la ciudad. “En toda la ciudad tenemos personas que tenemos estas dificultades para realizar nuestras labores deportivas. Me he encontrado con compañeros que en el pasado, hace 20 años o 30, jugábamos fútbol aquí en esta misma cancha en torneos de primera y renovando nuevos compañeros que no conocíamos. Me parece excelente, felicitaciones a Inder por esta gran propuesta”.

Así puede inscribirse al campeonato de fútbol para mayores de 50 años en Medellín

La inscripción para participar es gratuita y se puede realizar a través del gestor de actividad física de cada comuna o mediante el sistema SIMON 2.0. Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín busca promover la actividad física y el bienestar integral en la población adulta mayor.

Los encuentros se realizan semanalmente en los siguientes escenarios: