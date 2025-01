Las cosas buenas que pasan en Medellín no pasan por usted: Fico Gutiérrez a Petro

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y presidente Gustavo Petro discutieron en la red X por los avances de la ciudad. Foto: Archivo

Un nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se dio por cuenta de las declaraciones del mandatario paisa sobre la relación entre el Gobierno nacional y el departamento de Antioquia, en una entrevista con El Colombiano y en la que aseguró que “el odio que tiene Petro por Antioquia es muy evidente”.

En el video difundido por el medio de comunicación, el alcalde Gutiérrez se refiere a los incumplimientos en las obras en el túnel del Toyo, a la Paz total sobre la que asegura que hay “una entrega total del territorio a las estructuras criminales”, así como asegura que desde el Gobierno nacional “hablan más con los peores criminales que con los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente”.

Presidente @petrogustavo , las cosas buenas que pasan en Medellín definitivamente no pasan POR usted. Pasan A PESAR de usted. Los buenos resultados se dan gracias a los esfuerzos de los ciudadanos, emprendedores, empresarios, organizaciones sociales, universidades, instituciones… https://t.co/FOtRgeETxy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 12, 2025

Finalmente, Fico asegura que lo bueno que está pasando en las principales ciudades no es gracias al presidente Petro, así como aseguró que “si en verdad quieren la paz, que lo demuestren y yo me comprometo como alcalde que yo me encargo de los más de 6.000 a 7.000 jóvenes que todavía pueden hacer parte de las estructuras criminales”.

En respuesta, Petro escribió en la red social X: “cómo será el odio que tenemos por Antioquia que es el departamento donde hemos entregado más tierra a los campesinos, donde logramos la tasa más baja de desempleo en Medellín de todas las capitales del país, y donde las políticas de paz del gobierno nacional han logrado reducir casi a un dígito la tasa de homicidios de Medellín”.

Sumado a esto, señaló que las empresas antioqueñas son las que más ganan en la bolsa de valores. “Mi política de paz empresarial dio resultado a medida en ganancias del gran capital antioqueño.”

Allí no se quedó la discusión. El alcalde Gutiérrez respondió asegurando que: “las cosas buenas que pasan en Medellín definitivamente no pasan por usted. Pasan a pesar de usted”. A esto añadió que los buenos resultados señalados son por el trabajo de los ciudadanos, emprendedores, empresarios, organizaciones sociales, universidades, instituciones y del gobierno local.

Además, recalcó los incumplimientos en los aportes al Metro de la 80, Túnel del Toyo, así como la deuda que tiene con EPM y Afinia.

Pensaron que la seguridad se conseguía matando. Sacaron votos de los sedientos de sangre, y solo mataron miles de jóvenes inocentes, incluidos los de la comuna 13. Quizás muchos enterrados en la escombrera. Solo le incrementaron el poder a las mafias



Matar y desaparecer no es… https://t.co/nbyH4OPcIp — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2025

Finalmente, Petro respondió y se refirió a la seguridad y las cifras positivas en la ciudad. “Medellín ha bajado su tasa de homicidios al construirse otra política de seguridad basada en acabar la exclusión social y el hambre. Educar en el preescolar a los niños y disminuir el hambre es la mejor política de seguridad. Es un tema de equidad social. Medellín aumenta su empleo porque priorizamos la agricultura y la industria y no el petróleo o la cocaína”.