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Las expectativas que tiene Antioquia con el electo Gobierno Nacional

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, serán importantes los esfuerzos para sacar adelante obras de infraestructura, la atención al sistema de salud y el refuerzo de la seguridad. De la Espriella prometió visitar todos los municipios.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
14 de julio de 2026 - 03:16 a. m.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló que será importante apostarle a la descentralización.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló que será importante apostarle a la descentralización.
Foto: Gobernación de Antioquia

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la entrada del presidente electo Abelardo de la Espriella será importante para lo que queda de su administración en el departamento. Además del apoyo en importantes obras de infraestructura como la del túnel del Toyo, están los esfuerzos de seguridad en regiones como el Urabá. Además, espera un impulso para el proyecto de descentralización de los recursos de la Nación. “Después de recuperar las finanzas, el Estado solo debería quedarse con cuatro funciones básicas: la seguridad y la...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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