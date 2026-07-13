Las expectativas que tiene Antioquia con el electo Gobierno Nacional

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló que será importante apostarle a la descentralización. Foto: Gobernación de Antioquia

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la entrada del presidente electo Abelardo de la Espriella será importante para lo que queda de su administración en el departamento. Además del apoyo en importantes obras de infraestructura como la del túnel del Toyo, están los esfuerzos de seguridad en regiones como el Urabá. Además, espera un impulso para el proyecto de descentralización de los recursos de la Nación. “Después de recuperar las finanzas, el Estado solo debería quedarse con cuatro funciones básicas: la seguridad y la...