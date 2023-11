Liliana Ramírez, prima de Daniel Quintero, no será la alcaldesa de La Estrella

Liliana Ramírez es prima del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: Alcaldía de La Estrella/@liliramirezq

Un giro dieron las elecciones en La Estrella, en Antioquia. Pese a que el pasado 29 de octubre se dio como ganadora a Liliana Ramírez, prima del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por una diferencia de 10 votos; el reconteo la dejó en segundo lugar, por lo que el nuevo alcalde del municipio será Carlos Mario Gutiérrez.

Se sabe que en el escrutinio le aparecieron más votos a Gutiérrez, quien se presentó por una coalición entre los partidos Liberal, Conservador, Demócrata y La U, con lo que obtuvo la alcaldía con una diferencia de 26 sufragios. El reconteo se hizo por solicitud de Gutiérrez, quien indicó que hubo irregularidades en los formularios F-14. Asimismo, a lo largo de la semana ambos candidatos denunciaron amenazas e intimidaciones.

La Registraduría no ha emitido la credencial a Gutiérrez, debido a que esperaba a que Ramírez contestara si iba a tomar o no la curul en el Concejo que le da el estatuto de la Oposición. Ya se sabe que la excandidata decidió no aceptar el cargo.

“Ahora quiero invitar a esa gente decente, honesta y transparente y sobre todo que ama nuestro municipio, para que me acompañen a liderar un proyecto social y político en La Estrella. Ya demostramos que nuestro municipio está preparado para nuevos liderazgos y si bien, tomo la decisión de no aceptar la curul en el Concejo, no quiere decir que este proyecto termine, por lo contrario, hoy estamos con más fuerza de la que me imaginaba y estoy preparada para defender mi gente y defender nuestro municipio”, indicó Ramírez.

Ramírez, prima de Daniel Quintero y expersonera de La Estrella, había salido de la contienda electoral en septiembre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló su candidatura por no haber renunciado al cargo de personera a tiempo, pero luego de presentar un recurso recuperó su lugar en la competencia.

El pasado 29 de octubre, en el preconteo se dio como ganadora a Ramírez tras obtener 11.541 votos, sobre 11.531 que se le contabilizaron a Gutiérrez, por lo que se consideró el empate técnico y se aceptó el reconteo de los sufragios.

Por otra parte, en el municipio de Sonsón, en Antioquia, donde también se dio foto-finish, la Registraduría confirmó la elección de Juan Diego Zuluaga, quien obtuvo 38 votos por encima de Nelson Gómez, quien interpuso un recurso de apelación, pero que la comisión escrutadora consideró extemporánea.