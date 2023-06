Lo que no le cuadra al sector audiovisual en Medellín

Colectivos reclaman por la disminución del presupuesto para la creación libre. Foto: Ilustración: Alberto González Martínez

¿Dónde está la cinemateca de Medellín?”, “Quintero, los recursos de la cultura no son para hacer campaña política”, “Se marchita la primavera audiovisual” y “Quintero, no nos mienta más” fueron algunos de los mensajes que proyectaron en las fachadas de edificios de Medellín “La Nueva Banda de la Terraza”, un colectivo artístico que nació en pandemia ante la reducción de los recursos para la cultura y que ahora volvió a reaparecer.

Esta no ha sido su única intervención. Con cacerolazo, arengas y pitos llegaron a las afueras de La Alpujarra, sede del Gobierno distrital, y del edificio Vásquez, donde queda la Secretaría de Cultura de Medellín, con dos inconformismos claros: la reducción en el presupuesto de este año a los estímulos del sector y el incumplimiento de la promesa de campaña de construir el Complejo Cultural Ciudad del Río.

Ana Katalina Carmona, quien es parte del colectivo “Querida” y ha participado en las protestas, asegura que para este año el presupuesto para estímulos al sector audiovisual disminuyó drásticamente, pese a que la administración se comprometió a mantener el presupuesto de 2022, que fue de $970 millones, para becas y convocatorias para el sector audiovisual.

Para este año, del presupuesto anual de cultura se otorgaron $370 millones, es decir, 62 % menos que en 2022, para el sector audiovisual. De este dinero solo $132 millones son para “creación libre” para el sector audiovisual, lo que motivó parte de las protestas. Sin embargo, la Secretaría de Cultura dice que en total son $800 millones los que se destinan para las becas y convocatorias, ya que $430 millones salen de los presupuestos participativos.

En Medellín, estos corresponden al 5 % del presupuesto anual de libre inversión del Distrito, que son definidos por los habitantes de cada comuna o corregimiento para superar problemáticas establecidas en cada plan de desarrollo local. Es decir, que cualquier ciudadano puede hacer una propuesta, que luego será sometida a votación para definir si recibe o no los recursos.

Para Álvaro Narváez, secretario de Cultura, si se suman estos recursos, en total serían $562 millones con los que contaría el sector audiovisual para la “creación libre. “Hay más presupuesto de lo que normalmente se sacan”. A esto, añade que serán las mismas comunas las que escojan los proyectos y no el Concejo, como ocurre con el presupuesto anual.

Algo similar opina el exsubsecretario de Arte y Cultura de Medellín (2013-2016), Carlos Mario Guisao, quien explica que los estímulos de los presupuestos participativos que se han destinado al sector audiovisual en años anteriores han sido importantes para la cultura local, porque suelen ser proyectos a los que no se les presta atención en lo micro ni en los grandes sectores culturales de la ciudad.

Sin embargo, no todos lo ven así. Para el exsecretario de Cultura de Medellín (2005-2009), Jorge Melguizo, “es una trampa administrativa”, puesto que los presupuestos participativos siempre se han considerado como un presupuesto complementario al anual, así como nada garantiza que a la hora de definir la destinación de los recursos se aseguren para el sector audiovisual.

Mientras que Ana Carmona, del colectivo “Querida”, aclara que esos recursos no son propios de la Secretaría de Cultura y, por lo tanto, nada garantiza que se den al sector audiovisual. Ellos no pueden garantizar la idoneidad del jurado, porque es la comunidad la que va a elegir el proyecto y cada comuna tiene unos intereses particulares”. Pese a ello, celebra que estos recursos estén, pero resalta que “a los artistas no nos pueden garantizar la verdadera creación libre, entonces no terminan siendo de “creación libre”.

La cuestión está en qué se dejará de financiar con la reducción de los recursos de creación libre. En años anteriores apoyaron proyectos como Los días de la ballena o Los reyes del mundo, que llegó a ganarse el premio más importante del Festival de San Sebastián, España, y luego llegó a Netflix. Carmona agrega que algo similar ocurrió con su cortometraje Los enemigos, reciente ganador en el Festival Miradas Medellín.

Mendiante el presupuesto participativo no se garantiza que se financien proyectos audiovisuales de este sector. La cuestión está en qué se dejará de financiar con la reducción de los recursos de creación libre, que en años anteriores sirvió de impulso proyectos como “Los días de la ballena”, que se estrenó en el Ficci; “Amparo”, del director Simón Meza, que ganó un premio del Festival de Cannes (Francia) y “Los reyes del mundo”, que recibió el premio más importante del Festival de San Sebastián (España) y luego llegó a Netflix. Carmona agrega que algo similar ocurrió con su cortometraje “Los Enemigos”, reciente ganador en el Festival Miradas Medellín.

Por eso, el exsecretario Jorge Melguizo considera “increíble que la Alcaldía no sepa leer el buen momento de Medellín en el sector audiovisual, porque debería tener en este sector una de sus prioridades y mayor presupuesto, porque hay muchas escuelas de formación y se está haciendo mucho cine en la ciudad”.

La promesa tardía del Complejo Cultural Ciudad del Río

Otro de los reclamos del sector audiovisual es por una de las promesas del Plan de Desarrollo, que es el Complejo Cultural en Ciudad del Río, cuyos diseños fueron presentados al ministro de Cultura, José Ignacio Zorro, poco después de las protestas.

“Lo anuncian seis meses antes de terminar el gobierno y dejará iniciados los procesos de contratación, pero es un proyecto que demorará tres años en construcción”, indicó el exsecretario Melguizo. Pero Narváez asegura que las demoras se debieron a la crisis de la pandemia y la priorización de los recursos, por lo que ahora el reto es dejar andando el proyecto.

Sobre lo que ocurre con los recursos, Carmona indica que “con esta administración nos ha tocado entrar a las vías de hecho y todas las instancias administrativas, porque los diálogos siempre son engañosos y evasivos”. Con esto, la directora resalta que se haya logrado comprometer recursos de los presupuestos participativos y que días después de las protestas se presentara los estudios del complejo cultural. Ahora esperan que la administración de más respuestas, en especial con lo que ocurrirá con el archivo audiovisual, que se concertó y que no aparece en el nuevo render del complejo cultural.

Las transferencias de EPM

Algo que sí acepta la administración distrital es que hacen falta recursos para generar más estímulos. El secretario Narváez habla de alrededor de $25 mil millones para toda la cartera y agregó que “en el sector audiovisual no tenemos recursos de destinación específica”.

Tras la negativa del Concejo de la ciudad para vender las acciones de la empresa UNE, la Alcaldía ahora pide $330 mil millones adicionales por transferencias de EPM (Empresas Públicas de Medellín), sin embargo, el cabildo no se muestra muy a favor y argumenta que la administración debió trabajar con el presupuesto que se proyectó inicialmente para el año.

Para el exsecretario Melguizo, “esta es la Alcaldía que más presupuesto ha tenido en la historia de Medellín”, por lo que señala que le sorprende que digan que tienen problemas para “atender lo cotidiano”. Mientras que la directora Ana Carmona asevera que “nos dicen que todo está congelado por la no venta de Une, entonces ahí empezamos a sentir que es un asunto político y una manipulación, porque cómo nos prometen una cosa y luego nos cambian el discurso para presionar a la ciudad”.