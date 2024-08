Lo que se sabe del asesinato del médico Wilson Royero, apuñalado por su novia

El médico barranquillero de 26 años había trabajado en los municipios de Salgar y Anza. Foto: Archivo Particular

Un rechazo generalizado ha causado el asesinato del médico barranquillero Wilson Royero Díaz, de 26 años, quien recibió una puñalada en el pecho, al parecer por parte de su pareja Ximena Martínez, de 37 años, dentro de su vivienda en el municipio de Anzá, Antioquia, a donde el médico llegó hace cuatro meses para trabajar en el ESE Hospital San Francisco de Asís.

El ataque se registró sobre las 3:16 a.m. del pasado martes 20 de agosto. Rosmery Díaz, madre del médico barranquillero, aseguró que recibió una videollamada angustiante de su hijo, en la que le dijo: “Ma, ma, me estoy muriendo”, mientras que en las imágenes le vio el tórax cubierto de sangre.

Según relató Rosmery a Blu Radio, la videollamada fue interrumpida cuando Ximena Martínez, quien tomó el celular. “Yo le pregunto: ‘¿Qué pasó, qué pasó?’. La señora me dice que mi hijo se había caído e inmediatamente se cerró la llamada. En vista de la situación, me comuniqué con la Policía del cuadrante, de acá de Barranquilla, les comuniqué la situación y ellos me asesoraron”.

La relación entre Wilson y Ximena había comenzado ocho meses atrás. Se presume que en medio de una discusión por celos, Ximena presuntamente apuñaló al joven médico con un cuchillo. La Policía llegó al lugar poco después de la llamada de la madre y arrestó a Ximena como la principal sospechosa del homicidio, mientras que el joven fue trasladado al mismo hospital donde trabajaba, pero falleció en el camino.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Ximena alegó haber actuado en defensa propia. Sin embargo, Rosmery Díaz, madre de la víctima, rechazó esta versión, asegurando que su hijo no era una persona violenta. Además, señaló que Ximena ya había intentado asesinar a Wilson en una ocasión anterior.

El caso ha conmocionado tanto a la comunidad de Anzá como a Barranquilla, donde Wilson era conocido por su dedicación a la medicina y su carácter pacífico. Se graduó en 2022 en la Universidad Simón Bolívar y antes de estar en Anzá, había trabajado en un centro asistencial en Salgar.

Tras lo ocurrido, la alcaldía de Anzá lamentó lo ocurrido, mientras que las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar las condiciones en las que se presentó el homicidio.