Lo que se sabe del asesinato de taxista relacionado con Tren de Aragua en Medellín

Varias dudas han surgido tras conocerse la identidad del taxista, que el pasado sábado 19 de julio fue asesinado por sujetos en motocicletas, que le dispararon en reiteradas ocasiones en el barrio Naranjal de Medellín. La víctima fue Deivi Antonio Herrera Mata, un venezolano de 39 años, quien además de tener antecedentes por homicidio, tendría nexos con el Tren de Aragua.

Sobre el crimen, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó en un primer momento que “unos sujetos lo abordan en motocicleta, hacen varios impactos al vehículo, tres de ellos impactan en la humanidad de esta persona y le causan la muerte”.

Testigos señalaron que sujetos en tres motocicletas rodearon el vehículo y dispararon, lo que hizo dos mujeres que iban de pasajeras salieran corriendo. Luego de ello, los sicarios dispararon directamente contra Herrera Mata, quien falleció en el lugar.

Poco después de conocerse la identidad de la víctima se supo que también era conocido como “El Cirujano”, así como había sido capturado en 2020 en Cúcuta, acusado de integrar el grupo delincuencial trasnacional y de presuntamente torturar, desmembrar y desaparecer a personas. Según detalló La Opinión de Cúcuta, como parte de las acciones de control de las rentas ilegales en Villa del Rosario y parte de Cúcuta.

Después de esto, Herrera Mata quedó libre por vencimiento de términos, por lo que se trasladó a la Costa Atlántica y a Bogotá, donde también habría estado detrás de otros delitos en los que se relaciona al Tren de Aragua.

“Esta persona no llevaba mucho tiempo en la ciudad de Medellín, llevaba apenas tres días manejando este taxi. Hemos logrado verificar hasta el momento que cuenta con antecedentes de homicidio en Norte de Santander en 2020 y es conocido con el alias de El Cirujano”, indicó Castaño.

Ante esto, las autoridades investigan si Herrera Mata habría llegado a la ciudad para fortalecer la estructura en el Valle de Aburrá o pretendía ocultarse ante presuntas amenazas de muerte.

Sobre la presencia del Tren de Aragua en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que: “yo no descarto nada, yo no soy de los que niego cosas, nada. Aquí hay criminalidad, ustedes la conocen y saben que existe. Y claro que otros actores han querido entrar también a la ciudad. Ese Tren de Aragua es un drama, no solo para Colombia, en Bogotá o en otras ciudades del país, es un drama en Perú, es un drama en Chile, es un drama en Estados Unidos”.

En lo que va corrido de este año se han registrado 193 asesinatos en Medellín, de los cuales 37 han sido en la comuna La Candelaria, 18 en Manrique, 15 en Aranjuez y 15 en Manrique.