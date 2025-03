Los hechos que rodearon la desaparición de un parapentista polaco en Antioquia

Witold Juliusz Gilarski, de 69 años, logró comunicarse con sus compañeros el domingo. Foto: Archivo Particular

Se completan cinco días en búsqueda del turista polaco Witold Gilarski, de 69 años, quien el pasado primero de marzo, desapareció en el corregimiento de Cativo, en Santa Fe de Antioquia, mientras participaba en una competición internacional de parapentistas. Aunque 24 horas después logró tener comunicación con sus compañeros, no se ha logrado dar con el paradero del hombre.

El extranjero llegó con otros dos polacos a Santa Fe de Antioquia para participar en el campeonato internacional de parapente Ozone de la Sports Racing Series (SRS), que este año tuvo la participación de cerca de 120 personas. Su plan de ruta contemplaba recorrer el Puente de Occidente, sobrevolar Sopetrán y Armenia Mantequilla, para regresar al municipio inicial, en aproximadamente dos horas y media.

Gilarski despegó sobre las 11:00 a.m. pero en un tramo del recorrido desvío su ruta y aunque se tienen registros de las zonas que sobrevoló los siguientes tres kilómetros, posterior a eso se perdió su rastro, por lo que se encendieron las alarmas.

Al respecto, Luis Fernando Jiménez, director de Nomads Colombia y organizador del evento, señaló que cuando finalizaba la jornada del sábado, cuando terminaron de llegar los rezagados y ordenaron el aterrizaje de los participantes, se inició la búsqueda del polaco.

No se tiene claridad de por qué se desvió del camino. Pudo ser por el viento o una decisión del parapentista sin el pleno conocimiento de la zona. Al respecto, Jiménez indica que: “antes de una prueba tenemos en cuenta el recorrido, las variables y los puntos de caída, por lo que desde el principio sabíamos que no podíamos tomar hacia el norte de Santa Fe de Antioquia, por las condiciones de seguridad de la zona”.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, la desaparición del extranjero fue reportada sobre las 7:00 p.m. del mismo sábado de su desaparición. Por lo que al día siguiente se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se organizó la búsqueda entre autoridades y parapentistas.

“Por parte de la organización del evento hay dos grupos de rescatistas en compañía de Bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional, realizando la búsqueda cerca del lugar de despegue y última ubicación del ciudadano extranjero”, indicaron las autoridades.

Pero sobre las 5:30 p.m. del domingo, Witold logró comunicarse con uno de sus compañeros polacos, con el que tuvo una conversación telefónica de 20 segundo en la que le aseguró que está bien, que no tuvo ningún accidente, que pudo aterrizar en una zona y que iba caminando río abajo. “Sin embargo, no alcanzó a decir si el río tenía agua o no. Él va caminando junto a un río, pero nos encontramos que en la zona hay 20 ríos”, añadió Jiménez.

Ante lo ocurrido, el evento se canceló el domingo y se enfocaron los esfuerzos en buscar al polaco. “Por experiencia de vuelo y por la ruta que él estaba tomando, concentramos la búsqueda en el norte y nordeste de Santa Fe de Antioquia, es decir, toda la ribera occidental del río Cauca, en dirección a Hidroituango”, indicó Jiménez, quien añadió que hasta el miércoles 5 de marzo habían recorrido 20 kilómetros al norte.

A las búsquedas terrestres, se han sumado drones del cuerpo de Bomberos de Medellín y paramotores privados y voluntarios que han hecho sobrevuelos por la zona de búsqueda, pero debido a que se trata de una zona boscosa, no se ha logrado tener rastro del polaco.

Además, señala Jiménez, solicitaron a Claro ayuda con la triangulación del sector donde se realizó la última llamada, pero obtuvieron respuestas negativas de la empresa, que se justificó en que no podría dar esa información debido a que se trata de una línea telefónica prepago.

Para este jueves se espera extender la búsqueda hacia otros afluentes que desembocan en el río Cauca. “Subir un poco más al río Grande”, explica Jiménez, así como se harán perifoneos con la voz de la hija de Witold para darle ánimo. De igual forma, se esperan que otras fuerzas de rescate se sumen a la búsqueda.

Witold Gilarski es un médico polaco de 69 años que mide aproximadamente 1,75 metros, tiene barba y gafas. No habla español y maneja poco el inglés. Al momento de su desaparición llevaba pantalones cortos y una camiseta clara, por lo que las autoridades han pedido a habitantes de la zona a dar cualquier información que pueda facilitar la búsqueda del extranjero.