Los problemas de Encicla, el programa de bicicletas públicas de Medellín

Alrededor de 190.000 personas utilizan el sistema de bicicletas públicas del Valle del Aburrá. Foto: En cicla

Con bolsas de suero y carteles que imitaban electrocardiogramas, usuarios de EnCicla, el programa de bicicletas públicas de Medellín y el Valle de Aburra, salieron a protestar ante el vandalismo del sistema y el abandono por parte de los operadores, por lo que consideran que está en cuidados intensivos.

Dentro de las principales razones están las constantes denuncias por la vandalización de bicicletas, debido a que en los últimos cuatro meses se han reportado 104 casos, y de estaciones, de las cuales hay nueve están fuera de servicio, afectando a cerca de 900 personas.

Pero no es solo eso, el grupo denominado Unión de Ciclistas Inconformes (UCI) llama la atención por el abandono al sistema de transporte, porque en las estaciones también se presentan problemas operativos del sistema de préstamo y algunas de las bicicletas tienen problemas en los frenos y el sistema de cambios, que las entidades encargadas no se han preocupado por solucionar

“El vandalismo es cierto, pero no es la única causa y no es la excusa para no hallar alternativas que permitan el buen funcionamiento del sistema”, indicó a El Colombiano Daniel Suárez, de Derecho a No Obedecer, refiriéndose al programa que en los próximos días cumplirá 11 años.

Al respecto, el área metropolitana alerta que el vandalismo se ha ensañado con el sistema, a lo que se suman otros problemas como la escasez a nivel mundial de elementos tecnológicos, lo que retrasa la reparación de las pantallas ubicadas en los módulos de las estaciones, en las que se formalizan los préstamos de las bicicletas, por lo que piden comprensión y cultura ciudadana.

El sistema cuenta con 105 estaciones en el Valle del Aburra, que benefician a 120.000 usuarios inscritos. A diario se realizan alrededor de 8.000 préstamos de bicicletas.