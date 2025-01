Turista puertorriqueño se accidentó en Medellín: agencia no responde por el seguro

Imagen de referencia. Los gastos médicos derivados del accidente del turista puertorriqueño en la comuna 13 de Medellín ya superan los 38 millones de pesos, que la familia ha tenido que cubrir por su cuenta. Foto: @WHOISJURGEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gabriel del Pilar Colón, un turista puertorriqueño de 30 años, sufrió un accidente durante un recorrido en la comuna 13 de Medellín el sábado 11 de enero. Colón se fracturó una pierna y a pesar de ser intervenido en una primera ocasión le programaron otra cirugía para este viernes 17 de enero. Pero, según su madre, Cristina Colón, a pesar de haber pagado el seguro a la agencia Way Colombian Tours, todos los gastos médicos derivados de la fractura de su hijo, que ya suman más de 38 millones de pesos, han tenido que ser cubiertos por la familia.

La madre tuvo que pagar inicialmente $10 millones por la colocación de una platina provisional en la pierna de Gabriel, pero luego se sumaron $28 millones, por los que su familia espera que la agencia responda. “Mi hijo le pagó el seguro a la compañía que hacía el tour, pero hasta el momento no nos han mostrado nada. Nos ofrecieron que me pagaban la estadía en un hotel y me costeaban los recorridos, pero eso no es suficiente, teniendo en cuenta el alto costo de los gastos médicos que hemos pagado”, explicó Cristina a Infobae.

Lea: Estos son los siete policías heridos en el ataque con explosivo en Pelaya, Cesar

El accidente ocurrió cuando Colón y sus amigos realizaban el recorrido por el sector Los Chorros. Pero la agencia aseguró en un comunicado que la actividad en la que Gabriel se accidentó no estaba dentro del itinerario del tour ni supervisada por su personal y que el grupo, formado por seis personas y dirigido por el personal de acompañamiento, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

“Decidieron realizar un descenso por un deslizadero ubicado en un espacio público, actividad no incluida en el tour y que desafortunadamente no contaba con las medidas de seguridad necesarias; es importante destacar que nuestro personal de acompañamiento, conforme a los protocolos de seguridad, les advirtió previamente que dicha actividad sería realizada bajo su exclusiva responsabilidad”, manifestó la agencia.

Según el gerente de Way Colombian Tours, José Miguel Pérez, la agencia exige cumplir ciertos requisitos para la contratación del seguro. “Al momento de hacer una reserva con nosotros se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Nuestro equipo le pide al grupo de Gabriel el nombre completo y pasaporte para poder realizar la póliza, todo el grupo envía la información excepto Gabriel”, comentó Pérez a Noticias Telemedellín.

Le puede interesar: Air-e denunció amenazas de Álex Manga tras acusación de fraude en Puerto Colombia

La agencia también lamentó el accidente, pero insistieron en que este ocurrió fuera del marco del tour. “A pesar de que el accidente ocurrió fuera del marco del tour, nos solidarizamos con el afectado y lamentamos profundamente las consecuencias que este incidente ha tenido”.

Concluyeron en que continuarán trabajando para ofrecer experiencias seguras y memorables, promoviendo la responsabilidad individual, fortaleciendo sus protocolos de seguridad y haciendo un llamado a seguir y acatar sus políticas y las recomendaciones de sus guías, sin mencionar lo que procede con los gastos médicos del puertorriqueño.

Por su parte, la madre, quien viajó de urgencia desde Puerto Rico para estar al lado de su hijo, lamentó que el seguro contratado nunca haya cubierto la atención médica. La mujer aseguró que le presentaron excusas cuando solicitaron la póliza y que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta. “En estos momentos, mi familia en Puerto Rico nos está ayudando para costear la estadía y los procedimientos médicos, a la espera que la agencia nos responda..., para no irnos a instancias legales”, expresó Cristina.