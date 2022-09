Medellín: 126 familias fueron evacuadas por riesgo en Continental Towers

Daniel Quintero anunció medidas legales contra la constructora CDO en el consejo de gobierno de este lunes 12 de septiembre. Foto: Dagrd

El pasado domingo 11 de septiembre culminó la evacuación de 126 familias de la urbanización Interclub, en Medellín, por el riesgo que representa la estructura del edificio Continental Towers, ubicado en El Poblado y evacuado en el 2013 por las fallas estructurales que ponían en peligro a sus residentes. Al igual que el el edificio Space, que colapsó hace casi nueve años, Continental Towers fue construido por la constructora CDO.

(Le puede interesar: “En La Mojana no podemos seguir con una obra que pierde recursos”: Javier Pava)

Durante el fin de semana se caracterizaron 126 familias, en igual número de apartamentos, para un total de 297 personas. Según comunicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), tres casas estaban deshabitadas, mientras que en 11 no se pudo realizar el censo social debido a que sus propietarios no estaban presentes.

“Queremos destacar, en términos generales, la buena disposición de la comunidad para hacer este proceso. La evacuación se hizo con el único propósito de cuidar la vida de ellos”, dijo Walter Pérez, subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres del Dagrd.

(También puede leer: Disidencias estarían detrás de ataque que dejó un muerto y ocho heridos en Tumaco)

Cabe recordar que la Alcaldía de Medellín declaró calamidad pública con el fin de atender el deterioro del edificio Continental Towers, el cual hace parte del complejo de unidades afectadas por el colapso del edificio Space en octubre de 2013. “La declaración de calamidad pública permite que esta vez podamos utilizar recursos públicos para hacer varias tareas, incluido un estudio que va a definir si los materiales retirados ponen en riesgo adicional al edificio o si el deterioro de los últimos nueve años ha generado fallas estructurales”, señaló en su momento el alcalde Daniel Quintero.

Entretanto, anunció medidas legales contra la constructora CDO en el consejo de gobierno de este lunes 12 de septiembre. Además, comunicó que esta semana iniciarán los estudios para evaluar si el edificio Continental Towers debe ser demolido.

“Le he pedido a la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar, que inicie todas las acciones legales contra los Villegas, para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos, porque no puede ser lo que está pasando ahora, que ellos liquidan la sociedad o la mandan a liquidación, ya no responden por nada más y nosotros tenemos que seguir viendo como cientos de familias están sufriendo por lo que ellos hicieron”, señaló el mandatario.

(Le puede interesar: Declaran una semana de duelo por asesinato de líder social en Barrancabermeja)

De las personas caracterizadas, se destacan 47 niños, niñas y adolescentes, 218 adultos y 33 personas mayores. Entre estos, se identificaron dos mujeres gestantes, tres lactantes, cinco en situación de discapacidad y 11 extranjeros.

Continental Towers ha sido objeto de vandalismo y saqueo por parte de personas desconocidos, lo que incrementa los riesgos para edificios cercanos.