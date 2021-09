Medellín: 23 feminicidios y un transfeminicidio en lo que va corrido del año

La concejala Dora Cecilia Saldarriaga del movimiento político de mujeres Estamos Listas, realizó una rueda de prensa para dar a conocer el balance de la violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ en la capital antioqueña. El dato más preocupante tiene que ver con el aumento en los feminicidios y transfeminicidios en lo que va corrido del 2021.

Según Saldarriaga y Estefanía Rivera del Observatorio de feminicidios Colombia, desde enero hasta agosto, se cometieron 23 feminicidios y un transfeminicidios en Medellín. En el mismo periodo de tiempo del año pasado, se registraron 16 feminicidios y cuatro transfeminicidios, lo que indicaría que este año ambos delitos han aumentado en un 70% y 300% respectivamente.

Sin embargo, las cifras no coinciden en todas las entidades. La Secretaría de la Mujer registra 18 feminicidios, mientras que la fuerza pública y la Fiscalía reportan 12. Para Saldarriaga esta diferencia surge desde la comprensión del delito. Mientras Luis Carlos Quiroz, mayor de la Policía presente en la rueda de prensa, señaló que su institución se apega a la definición que de este delito se encuentra en el código penal, Estamos Listas y la red feminista antimilitarista del país piden que se amplie su definición.

Al respecto, Rivera del Observatorio de feminicidios Colombia indicó: “Es necesario que la institucionalidad trascienda en la concepción del feminicidio solo como un acto del ámbito familiar, íntimo o erótico afectivo. Es urgente la actualización en la comprensión de la violencia feminicida como una violencia pública y política que está dirigida a más de la mitad de la población. Para esta ampliación existe el protocolo latinoamericano de investigación del feminicidio que permite a los Estados tener más herramientas”.

Para la concejala del movimiento feminista, una ampliación en la comprensión del feminicidio tendría un impacto directo sobre la investigación y esclarecimiento de estos casos. Sin embargo, denuncia que el acceso a la justicia por parte de las familias víctimas es escaso: “que no haya información sobre feminicidas en la mayoría de los casos no quiere decir que se desconozca que la mayoría fueron perpetrados por hombres conocidos por las víctimas. Aún sabiendo sobre el presunto feminicida, no se tiene la voluntad política de investigar de forma oportuna y de judicializar a los responsables”.

Quiroz, de la Policía Nacional, respondió que, de los 12 casos registrados por la entidad, diez ya están esclarecidos, es decir el 83%. Allí las diferencias en las concepciones vuelven a surgir. Mientras la fuerza pública señala como esclarecido un caso que ya cuenta con orden de captura, Saldarriaga señala que solo se considera como esclarecimiento cuando existe una condena en contra del feminicida.

Pero el acceso a la justicia no es el único problema que enfrentan las mujeres y sus familias en Medellín. Lina María Giraldo, Coordinadora del observatorio de violencias sexuales y de género de la Personería, advirtió que “ninguna de las entidades encargadas de la efectividad de las medidas de protección le hace seguimiento a las mismas. Esta es una de las razones por las cuales no son efectivas esas medidas de protección”.

Sin embargo, Estela Sotela, de la Policía Metropolitana de Medellín, señaló que solo la semana pasada, esta institución visitó a 1492 mujeres que contaban con algún tipo de medida de protección. Pero, tanto para Saldarriaga, Rivera y Giraldo, algo está fallando en este sistema. La funcionaria de la Personería le hizo un llamado a todas las instituciones competentes para que se aumenten los esfuerzos y se garantice el acceso real de las mujeres a la justicia.

Además de reforzar el seguimiento a las medidas de protección, Saldarriaga denunció que la ciudad no cuenta con un protocolo que especifique la atención que se le debe brindar a una familia luego de un feminicidio. “Hubo un caso en el que una mujer dejó 8 niños huérfanos, entonces, ¿qué pasa con estas familias?”, relató. Además, resaltó la importancia que tiene la prevención en casos de este tipo. Un llamado que fue respaldado desde la Personería y la Policía Nacional.

“La situación de feminicidios y transfeminicidios es alarmante en Medellín y requiere una respuesta institucional que nos permita entender cómo se está abordando esta problemática y cómo se interviene en la prevención, atención y erradicación”, puntualizó la concejala de Estamos Listas, y agregó que este es un problema a nivel departamental -donde ya se registran 79 casos de feminicidio entre enero y agosto de este año- y nacional.

Por último, las organizadoras del evento le hicieron un llamado a la ciudadanía: “queremos decirle que entre más ciudadanía organizada esté manifestándose en contra de esto, menos cosas pasarán”.