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Gardel tiene quien lo recuerde

En el marco de los 20 años del Festival Internacional de Tango, la Alcaldía de Medellín impulsa la postulación del género a Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. ¿Qué legado tiene este arte en la ciudad?

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Laura Orrego
07 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
El Festival Internacional de Tango de Medellín nació en 2006, ajustando su versión número 20 en 2026.
El Festival Internacional de Tango de Medellín nació en 2006, ajustando su versión número 20 en 2026.
Foto: Alcaldía de Medellín

Si se habla de Medellín y el tango, lo primero que se piensa es en la muerte de Gardel, pero el género tiene un arraigo más profundo en la ciudad. La música se escuchaba desde inicios del siglo XX, gracias a RCA Victor, la empresa que fabricaba discos dobles que traían un tango de un lado y un bambuco del otro, según explica María Fernanda Rodríguez, historiadora de la Universidad Nacional, quien ha investigado la construcción de los imaginarios tangueros en la ciudad.

Por eso, cuando Carlos Gardel emprendió su gira latinoamericana, en 1935,...

Por Laura Orrego

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