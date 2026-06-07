Gardel tiene quien lo recuerde

El Festival Internacional de Tango de Medellín nació en 2006, ajustando su versión número 20 en 2026. Foto: Alcaldía de Medellín

Si se habla de Medellín y el tango, lo primero que se piensa es en la muerte de Gardel, pero el género tiene un arraigo más profundo en la ciudad. La música se escuchaba desde inicios del siglo XX, gracias a RCA Victor, la empresa que fabricaba discos dobles que traían un tango de un lado y un bambuco del otro, según explica María Fernanda Rodríguez, historiadora de la Universidad Nacional, quien ha investigado la construcción de los imaginarios tangueros en la ciudad.

Por eso, cuando Carlos Gardel emprendió su gira latinoamericana, en 1935,...