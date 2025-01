Mujer que murió en supuesta cirugía estética, en verdad habría sido asesinada

Giovanni Cortés es médico de la Universidad del Valle y especialista en cirugía plástica. Foto: Getty Images

Un giro dieron las investigaciones en el caso de la muerte de Ada Evelyn Ardila Pérez, de 38 años, de quien inicialmente se dijo que había muerto en medio de un procedimiento estético que se habría realizado en un improvisado consultorio en el centro de Medellín. Según el reporte de Medicina Legal, en realidad, la mujer tendría rastros de droga dentro de su cuerpo, por lo que la habrían intervenido para sacarle la droga que llevaba en su estómago.

El caso de Ardila Pérez resonó en los medios a finales de octubre del año pasado, debido a que, según había indicado la familia en ese momento a las autoridades, la mujer habría llegado hasta el edificio San Ignacio, en la calle 53 con carrera 43, en el barrio Girardot, para hacerse una lipo transferencia.

Pero, poco después de que inició la intervención, sus acompañantes escucharon los gritos de la mujer, mientras que un tiempo después, los dos sujetos y la enfermera que hacían la cirugía, salieron del lugar aduciendo que buscarían una ambulancia, pero en realidad huyeron en un vehículo.

Al ingresar a la habitación, los acompañantes de la mujer se dieron cuenta de que estaba convulsionando y tenía un corte en la parte baja del abdomen, por lo que llamaron a una ambulancia, pero cuando llegó Ardila Pérez ya no tenía signos vitales.

Aunque en un principio las autoridades siguieron algunas pistas, como una cédula y otros documentos que fueron abandonados en el lugar; El Colombiano señala que la Fiscalía también tendría audios con los que se corroboraría que Ardila Pérez había viajado días antes a San Andrés para presuntamente transportar droga en su estómago.

El problema es que el cuerpo de Ardila Pérez no expulsó las cápsulas con la droga en la isla. El medio señala que en un audio compartido por WhatsApp por un familiar de la mujer, revela que a la mujer la llevaron de vuelta a Medellín y la tuvieron en una casa en Bello, donde hicieron varias cosas para que expulsara la droga. “Eso le hacían masajes. Todo el mundo le decía que se fuera para urgencias. Ella decía que no podía porque ella no se quería ir para la cárcel; ella no se quería entregar”, indicó el sujeto en el audio.

En su momento, el caso generó la reacción hasta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que ante el aumento de casos de mujeres muertas en intervenciones estéticas, ”la Secretaría de Salud, en articulación tanto con la Alcaldía y Gobernación, estamos haciendo los respectivos controles porque no podemos permitir justamente que vuelvan a aparecer esas llamadas clínicas de garaje”.