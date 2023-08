Medellín no aguanta más años sin que se atiendan sus realidades: Felipe Vélez

El candidato Felipe Vélez ha sido gerente del proyecto del corredor de la 80, miembro de la junta del Metro de Medellín, el Instituto de Vivienda y de EPM. Foto: Cortesía

A la alcaldía de Medellín se inscribieron 16 candidatos, la mayoría de los cuales lo hizo de manera independiente. Dentro de estos se encuentra Felipe Vélez, quien recogió 102.000 firmas con las que avaló su aspiración con el movimiento Medellín Vuelve a Brillar.

Vélez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y fue secretario de Planeación durante la administración de Federico Gutiérrez, por lo que ante la pregunta de por qué no apoyar al exmandatario en su candidatura, asegura que tienen diferentes visiones. Agrega que se debe recuperar lo que la alcaldía de Quintero no le dio continuidad y no le cierra las puertas a futuras alianzas.

¿Qué lo motivó a lanzarse a la alcaldía?

Cuando empezó la división que propuso la actual administración, no estuvimos de acuerdo ni con eso ni con la revocatoria. Nosotros pensábamos que la gente quedaba por fuera de esa polarización y las necesidades de la ciudad iban a estar por fuera del debate, por eso decidimos salir a recorrer la ciudad, visibilizar esos problemas que encontrábamos y hablar en clave de soluciones y empezaron en medio de toda esa crisis a animarme para presentar mi nombre como candidato a la alcaldía.

Sabíamos desde el año pasado que iba a haber candidatos más fuertes y aun así sabíamos que ninguna representaba esas necesidades de la gente, esos problemas urgentes y pendientes que tenía la ciudad y decidimos presentar nuestro nombre en una carrera difícil, pero que valía la pena.

Medellín no aguanta cuatro años sin que se atiendan las realidades de ciudad y eso llega a pasar cuando una ciudad se vuelve una plataforma para llegar a otros cargos.

¿Cómo ser la diferencia entre tantos nombres? Sobre todo porque estar en el centro puede que no llame tanto la atención de los votantes

No representamos un centro carente de posiciones ni nos paramos en una orilla ideológica. Hay algunas cosas de las que uno habla, como seguridad, y la gente piensa que uno está hablando de derecha. La seguridad es un mensaje para toda la ciudad, luego hablamos de que la ciudad debe generar riqueza y no estamos hablando desde la izquierda, sino de que hay que generar riqueza para todos y eso se hace con el sector privado. Entonces creo que la ciudad también sabe hacer la diferencia.

¿A qué le daría continuidad?

Es darle continuidad, por ejemplo, al plan rector de expansión del Metro, a ese plan de ordenamiento territorial (POT), que ha estado muy lento y no se ha implementado y que propone que la ciudad crezca de una manera distinta alrededor del río, darle continuidad a programas que venían funcionando bien y que hoy ni siquiera funciona.

¿Cómo cuáles?

Medellín ha avanzado con gobiernos buenos y sucesivos, que han dado continuidad a los programas y creo que esa es la clave. Esa es una de las cosas que no hizo Quintero y no ha hecho nada que haya que rescatar, ni siquiera las cosas que venían funcionando están haciéndolo bien. Quiero dejar claro que uno debe rescatar y continuar lo bueno, pero lamentablemente este gobierno actual no ha hecho nada.

Entonces, ¿qué rescatar de la administración de Federico Gutiérrez?

Con Federico la ciudad funcionaba bien. Se recogían las basuras, se mantenían las zonas verdes, se tapaban los huecos. Creo que hay que devolverle la funcionalidad a la ciudad, pero no solo quedarse ahí, devolverle a la ciudad esa posición de privilegio como la ciudad más importante del país, ese es nuestro propósito.

De llegar a la alcaldía, ¿cómo piensa alcanzar las metas urbanísticas que mencionaba?

La próxima administración tiene que hacer la revisión de mediano plazo del POT, que no se ha implementado a la velocidad que se debería. Está el modelo de ciudad que deberíamos tener, como el Parque lineal del río, eso nunca se ejecutó y ahora es urgente para solucionar los problemas de calidad del aire, de movilidad, demanda de vivienda de interés social y necesidad de construir vivienda, también para dar empleo que para estas épocas será una de las decisiones más importantes que se deberá tomar como política anticíclica.

Eso va muy de la mano a lo que propone Juan Carlos Upegui...

Entonces mi pregunta es ¿por qué no lo hicieron ahora? En este cuatrienio que tuvieron $5,7 billones más que la administración anterior y ni siquiera funcionaron bien las cosas que estaban funcionando bien. Es una administración que ha dejado demasiados ruidos y lo único en lo que se han interesado es meter la mano en la contratación. Creo que hablar es muy fácil y para generar empleo (la actual administración) perdieron una oportunidad de oro y realmente nada pasó.

¿En qué fallaron?

Uno de los quiebres de esta administración fue la ruptura con el sector privado, que es donde se genera la riqueza. El sector público no la genera y tampoco se han identificado la forma de repartir la pobreza, entonces hay que trabajar con el sector privado para generar riqueza y no es solo hablarlo, sobre todo cuando está este ejemplo reciente.

¿Por qué no apoyar a Fico en esta carrera a la alcaldía?

Yo no tengo problemas con Fico en lo personal. Nosotros cuando empezamos este proyecto lo hicimos de una manera orgánica y cuando decidió venir a aspirar nuevamente a la alcaldía, nosotros ya habíamos estructurado el proyecto, ya habíamos creado la esperanza en algunos barrios y teníamos un equipo al que habíamos ilusionado. Son proyectos completamente diferentes en lo que significa transformar la ciudad y esa es la responsabilidad que tengo con mis hijos y todos los pelaos de su edad, para que vean esa Medellín que brilla y creo que en el concepto de desarrollo tenemos diferencias, aunque eso lo pondremos a consideración de la ciudadanía

¿Ve posible alguna alianza?

Yo siento que uno no debe mirar mucho para los lados y a la gente siempre le interesan las alianzas, pero ¿hoy a quién representan? Ni siquiera la gente se ve representada en los partidos, entonces las alianzas son una cantidad de conversaciones personales que al final no creo que representan a la gente. Alianzas hay que tener en lo programático y en su momento, cuando haya algo que algún sector represente, pero ahora esto está muy abierto y hay que empezar hacer propuestas. Cuando signifiquen y representen algo, creo que ahí se puede hablar de alianzas.